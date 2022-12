SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A busca pelas camisas das seleções da Argentina e do Marrocos cresceu na reta final da Copa do Mundo do Catar.

De acordo com dados da Netshoes -uma das maiores varejistas de artigos esportivos, controlada pelo Magazine Luiza-, a busca pela camisa branca e celeste da Argentina avançou 91% no último dia 13, em relação ao jogo anterior, no dia 9.

Nesta terça-feira (13), o time de Lionel Messi ganhou de 3 a 0 da Croácia, responsável pela derrota do Brasil nas oitavas de final no último dia 9.

Desde que a seleção canarinho deixou o mundial, a camisa da Argentina foi a mais vendida no site da Netshoes.

Já a "zebra" Marrocos viu a busca pela sua camisa entre brasileiros crescer 252% no último dia 10, em relação ao jogo anterior, do dia 6. No dia 10, o Marrocos goleou por 1 a 0 a seleção de Portugal, o que garantiu, pela primeira vez, a participação de um time africano em uma semifinal de Copa do Mundo.

A busca pela camisa da seleção francesa, por sua vez -que enfrenta o Marrocos nesta quarta-feira (14) em jogo de semifinal- não empolgou muito. Houve queda de 4% nas buscas no dia 10, quando "Les Bleus" venceram a Inglaterra por 2 a 1, em comparação ao jogo dos franceses contra a Polônia no dia 4.

De acordo com a Netshoes, as dez camisas de seleção mais vendidas desde o início da Copa até hoje são: Brasil, Argentina, Alemanha, Japão, Espanha, México, França, Bélgica, Holanda e Portugal.