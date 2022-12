A equipe do Partec JF + e a Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora promoveu na manhã desta quinta (15) o Café Empresarial, no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O evento teve como objetivo apresentar a Partec JF + para potenciais investidores imobiliários gerando uma troca de experiências e expectativas em relação ao modelo imobiliário e de investimento para a operacionalização do parque.

Participaram do evento o Reitor da UFJF, Professor Marcos Vinícius David, a Deputada Federal eleita Ana Pimentel, o Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Ignácio Delgado, o Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais Felipe Attiê, o Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, Aloísio José de Vasconcelos Barbosa e o diretor de inovação da UFJF, o professor Fabrício Campos.

Aloísio Barbosa, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora ressaltou a importância do investimento dos empresários locais no projeto.

"Muitas pessoas pensam que associação comercial representa só o comércio, mas nós representamos e temos em nosso quadro social todo tipo de negócio, indústria, escola, instituições de saúde e áreas de serviço de modo geral. Nós entendemos que o parque tecnológico será um grande divisor de águas para Juiz de Fora. Além das oportunidades de emprego e renda que nos atrai fortemente o que eu acredito que seja o mais importante é gerar oportunidade e reter os talentos que são formados na universidade na cidade com oportunidade de emprego e negócios. Juiz de Fora hoje se tornou uma fábrica de talentos em função das universidades, que são todos exportados, pois não existe oportunidade aqui. Então temos muito foco em reter esses talentos que são formados nas universidades também em Juiz de Fora e nada melhor que o parque tecnológico para cumprir esse papel", ressalta Aloísio.

A Deputada Federal eleita, Ana Pimentel, explicou como pode agir para fortalecer o empreendimento e beneficiar Juiz de Fora.

"Nosso foco central nesse próximo período é fortalecer o desenvolvimento econômico, sustentável e saudável na Zona da Mata e nós temos feito articulações da câmara, das instituições na cidade, tanto UFJF quanto a associação comercial e a prefeitura de Juiz de Fora, exatamente com o sentido de atrair empresas e construir um ambiente atrativo para que outras empresas venham para a cidade. Nós temos sempre falado que são empresas que tem o compromisso de construir esse projeto de cidade sustentável e saudável, então é uma articulação de desenvolvimento econômico, a partir dos pilares da sustentabilidade e de uma vida saudável. Quero contribuir para avançar esse projeto que tem sido construído aqui na região e atuarei no cenário de articulação com o governo federal e de pensar em inciativas dentro da câmara, como projetos de lei, que contribuam para fortalecer esse ambiente que é um ambiente de promoção desse projeto que nós queremos na cidade", explica Ana.

Para o empresário Ricardo Miana, a implementação de projetos como o Partec é de suma importância para o desenvolvimento econômico da cidade.

"Para a cidade é uma das coisas mais importantes e essa briga da associação comercial para que isso aconteça já tem pelo menos uns dez anos. Isso agrega valor tanto para a UFJF quanto para o empresariado e para cidade, pois isso alavanca uma série de outros negócios para Juiz de Fora. Fomos à um centro tecnológico no Rio de Janeiro há uns seis anos atrás fazer uma visita e ali virou um polo de indústrias que desenvolvem tecnologia e se tem uma série de fatores trabalhando para desenvolver os processos. Esse centro tecnológico tem esse conceito de desenvolvimento e essa troca de experiencia da área acadêmica com a empresarial e fortalece muito os negócios nesse sentido, com o desenvolvimento e tecnologias e isso ajuda muito em todos os sentidos a sociedade", conta Ricardo.

O Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Felipe Attiê explicou a importância do polo para o desenvolvimento do estado e quanto de recurso a UFJF irá receber para o desenvolvimento da Partec por parte do Governo Federal e do Governo do Estado.

"Vai ser investido R$7,4 milhões pelo Governo Federal e o Governo de Minas entrará com R$1,6 milhões, totalizando R$9 milhões em recursos para investimento nesse Parque Cientifico e Tecnológico da UFJF. É a semente que estamos começando a plantar para buscar esse processo de que a economia do conhecimento, inovação e tecnologia venham permear o PIB da Zona da Mata, Juiz de Fora e em todos os setores, fazendo a geração de renda, emprego e progresso para Minas Gerais. É muito importante trabalharmos as regiões do estado, pois todos os impactos que nós provocarmos com o parque tecnológico aumentarão a receita do governo para fazer mais investimento na Zona da Mata mesmo, aumentará também as condições de equilíbrio das contas públicas e aumentará aquilo que é mais sagrado para um pai de família que é a renda, um emprego e prosperidade de sua família e acima de tudo. Nós procuramos fazer dentro da UFJF um celeiro de lideranças empresariais, de criar negócios, gerar statups. Precisamos transformar essa "meninada" nesse grande motor dessa economia, do conhecimento, da ciência e da tecnologia", relata Felipe.

O QUE É A PARTEC

O Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região (PARTEC), tem como principal objetivo criar um ambiente de inovação e negócios, que favoreça a criatividade e a sinergia entre os empreendimentos ali instalados. O Parque será um espaço para empresas, centros públicos e privados de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I), prestadores de serviços tecnológicos complexos e de apoio às atividades tecnológicas.

Toda a estrutura do Parque visa ao desenvolvimento de novas tecnologias, com ênfase na inovação. Além disso, pretende-se aproximar as universidades e centros de pesquisa da Região da Mata Mineira ao sistema empresarial e à sociedade, de forma a promover a inovação, o empreendedorismo e a geração de empregos e renda.

A UFJF disponibilizou três áreas distintas para a implantação do Parque. Essas áreas foram dividas em três módulos. O Módulo 1 será interno e voltado para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador e os dois outros Módulos voltados para estímulo à inovação aberta e atração e instalação de empresas inovadoras para Juiz de Fora.

O Módulo 1 (CRITT) é localizado dentro da UFJF. O Módulo 2 (CIEPTEC) no Distrito Industrial, Zona Norte de Juiz de Fora. O Módulo 3 será em um terreno na Rodovia 040 já com zoneamento e com projeto para a estruturação de um Parque.

O economista e líder das ações de implantação do parque, Leonardo Frossard explicou como será desenvolvido o projeto.

"O parque tecnológico está sendo planejado com três áreas de atuação. Uma para desenvolvimento de toda a parte disseminação do empreendedorismo inovador que é em uma área dentro da UFJF. Essa área junto com o CRITT vai atuar na disseminação do empreendedorismo. Tem mais duas áreas disponíveis para o parque, uma no CIEPTEC na Zona Norte que vai trabalhar com a parte de inovação aberta. Hoje, já tem uma empresa britânica instalada lá. A terceira área, na 040 que fica em frente ao Expominas, buscamos construir um parque de terceira geração, dentro desse ambiente, onde vai ter toda a parte de empresas, centros de pesquisas e também moradia. É um conceito de cidade inteligente, nessa área da 040, de certa forma essas são as três áreas de atuação do parque tecnológico, claro que tudo isso está sendo implantando em módulos. A primeira fase de implantação é essa dentro da UFJF, a segunda, que já se iniciou é essa da zona norte e a médio prazo a da 040", explica.



De acordo com Leonardo, o Parque entra em operação em 2023. Na primeira quinzena de fevereiro um edital será lançado para atrair empresas para o parque tecnológico.







Tags:

Competitividade | Inovação | Parques tecnológicos | startups