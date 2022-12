SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As novas tarifas de pedágio começaram a valer às 0h00 desta sexta-feira (16) em rodovias do estado de São Paulo. Após a decisão de congelar os preços em período eleitoral, os reajustes foram autorizados pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) na última quarta-feira (14). No caso das rodovias mais movimentadas, o aumento será de 11,73%.

No sistema Anchieta-Imigrantes, quem sai da capital em direção ao litoral sul paulista passa a pagar R$ 33,80. A tarifa anterior era de R$ 30,20.

No Rodoanel, o pedágio do Trecho Oeste passa de R$ 2,50 para R$ 2,80. No Trecho Leste, o valor passa de R$ 2,90 para R$ 3,30, enquanto no Trecho Sul, sai de R$ 3,90 para R$ 4,30.

Já no sistema Anhanguera-Bandeirantes, os valores variam de acordo com a praça de pedágio. As menores tarifas estão nas praças de Limeira, de ambas as rodovias, que passaram de R$ 7 para R$ 7,80. Já os maiores valores são cobrados na passagem por Perus, na Anhanguera, e por Caieiras e Campo Limpo, na Bandeirantes, que passam a cobrar R$ 11,80 dos veículos de passeio, ante a tarifa anterior de R$ 10,60.

Outras vias importantes também terão novos valores em seus pedágios a partir desta sexta. A Castelo Branco passa a ter tarifas entre R$ 5,40 e R$ 14,60, nos trechos administrados pela ViaOeste, que tem sua última praça na altura do Km 74, em Itu. Anteriormente, os valores variavam entre R$ 4,90 e R$ 13.

No trecho administrado pela concessionária Colina, com pedágio no km 111, em Boituva, o pedágio passa de R$ 10,80 para R$ 12.

Por fim, nas praças do trecho administrado pela SPVias, as tarifas passam a ser de R$ 11,30 no km 278, em Iaras, ante o valor anterior de R$ 10,10, e de R$ 16,80 nas cabines que ficam nos km 158 e 208, nas regiões de Quadra e Itatinga, ante os R$ 15 cobrados até quinta.

No total, foram 18 concessionárias autorizadas pela Artesp a reajustar seus pedágios, depois que o governo de São Paulo adiou os aumentos que deveriam ter ocorrido em julho, antes da eleição, quando o governador Rodrigo Garcia (PSDB) concorreu à reeleição. O último ajuste foi realizado exatamente em julho de 2021.

Para viabilizar o adiamento do aumento aos usuários, o governo paulista acertou compensações financeiras bimestrais com as empresas que administram as rodovias. Segundo a Artesp, entre 1º de julho e 15 de outubro, foram apuradas perdas de R$ 410 milhões causadas pelo adiamento.

À época do anúncio do congelamento, as concessionárias chegaram a ameaçar ir à Justiça se não houvesse compensação e o governo reservou R$ 400 milhões para bancar o congelamento.

Em nota, a Arteris Intervias, que administra algumas rodovias no interior paulista, inclusive um trecho de 82 km na Anhanguera, entre Limeira e Santa Rita do Passa Quatro, afirma que desde 2000, investiu R$ 4,9 bilhões (em valores atualizados até agosto de 2022) em melhorias nas vias que administra, com 63,3 km de rodovias duplicadas e 120 km de faixas adicionais.

*

AUTO RAPOSO TAVARES

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno SP-225 - PIRATININGA - 251+900 - R$ 9,00

Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno SP-225 - STA CRUZ DO RIO PARDO - 300+930 - R$ 8,70

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - PALMITAL - 413+490 - R$ 10,80

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - ASSIS - 453+590 - R$ 11,20

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - RANCHARIA - 512+300 - R$ 9,10

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - REGENTE FEIJÓ - 541+540 - R$ 9,20

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - PRESIDENTE BERNADES - 590+750 - R$ 12,10

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - CAIUÁ - 639+000 - R$ 9,00

Rodovia Orlando Quagliato SP-327 - OURINHOS - 014+500 - R$ 9,10

Fonte: Artesp

AUTOBAN

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Via Anhanguera SP-330 - PERUS - 026+495 - R$ 11,80

Via Anhanguera SP-330 - VALINHOS - 082+000 - R$ 11,70

Via Anhanguera SP-330 - VALINHOS - 081+000 - R$ 11,70

Via Anhanguera SP-330 - NOVA ODESSA - 118+000 - R$ 10,40

Via Anhanguera SP-330 - LIMEIRA - 152+000 - R$ 7,80

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 - CAIEIRAS * - 036+200 - R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 - CAMPO LIMPO* - 039+047 - R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 - ITUPEVA - 077+430 - R$ 11,70

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 - SUMARÉ - 115+520 - R$ 10,40

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 - LIMEIRA - 159+550 - R$ 7,80

Fonte: Artesp

TEBE

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Orlando Chesini Ometto SP-323 - MONTE ALTO - 019+810 - R$ 7,60

Rodovia Faria Lima SP-326 - COLINA - 407+479 - R$ 11,30

Rodovia Com. Pedro Monteleone SP-351 - PIRANGI - 184+250 - R$ 11,90

Fonte:Artesp

INTERVIAS

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia SP-147 - MOGI MIRIM - 052+000 - R$ 9,60

Rodovia engº João Tosello SP-147 - LIMEIRA - 091+300 - R$ 10,90

Rodovia Dep.Laércio Corte SP-147 - IRACEMÁPOLIS - 127+200 - R$ 7,40

Rodovia Wilson Finardi SP-191 - ARARAS - 027+500 - R$ 8,50

Rodovia Wilson Finardi SP-191 - RIO CLARO - 059+000 - R$ 4,20

Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 - STA CRUZ PALMEIRAS - 065+550 - R$ 7,80

Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 - DESCALVADO - 104+400 - R$ 7,90

Via Anhanguera SP-330 - LEME - 181+760 - R$ 9,70

Via Anhanguera SP-330 - PIRASSUNUNGA - 215+000 - R$ 9,70

Fonte:Artesp

TRIÂNGULO DO SOL

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Washington Luis SP-310 - ARARAQUARA - 282+400 - R$ 20,70

Rodovia Washington Luis SP-310 - AGULHA - 346+400 - R$ 13,80

Rodovia Washington Luis SP-310 - CATIGUÁ - 398+500 - R$ 19,50

Rodovia Brigadeiro Faria Lima SP-326 - DOBRADA - 307+600 - R$ 10,70

Rodovia Brigadeiro Faria Lima SP-326 - TAIUVA - 357+000 - R$ 9,80

Rodovia Carlos Tonanni SP-333 - JABOTICABAL - 110+500 - R$ 16,80

Rodovia Laurentino Mascari SP-333 - ITÁPOLIS - 179+700 - R$ 9,40

Fonte:Artesp

RENOVIAS

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-340 - JAGUARIÚNA - 123+500 - R$ 15,20

Rodovia Dep.Mário Beni SP-340 - ESTIVA GERBI - 192+840 - R$ 9,10

Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima SP-340 - CASA BRANCA - 221+292 - R$ 8,10

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 - MOCOCA - 254+690 - R$ 7,70

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-342 - ESP. SANTO DO PINHAL - 191+890 - R$ 11,30

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-342 - ÁGUAS DA PRATA - 240+000 - R$ 5,40

Rodovia Dom Tomás Vaquero SP-344 - AGUAÍ - 219+000 - R$ 5,70

Rodovia Dom Tomás Vaquero SP-344 - S. J. DA BOA VISTA - 230+440 - R$ 6,40

Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser SP-350 - ITOBI - 252+140 - R$ 11,60

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 - PÓRTICO JAGUARIÚNA - 123+500 - R$ 7,60

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 - PÓRTICO SANTO ANTÔNIO DE POSSE - 147+030 - R$ 7,60

Fonte:Artesp

VIAOESTE

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia José Ermírio de Moraes SP-075 - SOROCABA - 012+500 - R$ 8,20

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - SÃO ROQUE - 046+500 - R$ 11,60

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - ALUMÍNIO - 079+000 - R$ 11,60

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - ARAÇOIABA - 111+400 - R$ 4,90

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - OSASCO - 018+000 - R$ 5,40

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - BARUERI - 020+000 - R$ 5,40

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - ITAPEVI - 033+000 - R$ 10,80

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - ITU - 074+000 - R$ 14,60

Fonte:Artesp

COLINAS

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - INDAIATUBA - 060+800 - R$ 16,80

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - INDAIATUBA (BLOQUEIO) - 062+000 - R$ 16,80

Rodovia Fausto Santomauro SP-127 - RIO CLARO - 012+625 - R$ 7,60

Rodovia Cornélio Pires SP-127 - RIO DAS PEDRAS - 058+650 - R$ 12,30

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - BOITUVA (BLOQUEIO) - 110+800 - R$ 12,00

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - BOITUVA - 111+300 - R$ 12,00

Rodovia Dom Grabiel Paulino Bueno Couto SP-300 - ITUPEVA - 076+680 - R$ 9,10

Rodovia Marechal Rondon SP-300 - PORTO FELIZ - 136+722 - R$ 9,50

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO AEROPORTO - 66+700 - R$ 1,30

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO BLOQUEIO INDAIATUBA - 62+000 - R$ 3,10

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO CAMPINAS - 70+650 - R$ 2,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO ITU - 26+750 - R$ 3,80

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO ITU 2 - 32+100 - R$ 2,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO PRAÇA INDAIATUBA - 60+800 - R$ 3,10

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO SALTO 1 - 33+150 - R$ 2,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO SALTO 2 - 43+350 - R$ 3,80

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 - PÓRTICO SALTO 3 - 44+400 - R$ 3,80

Fonte: Artesp

SPVIAS

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Antônio Romano Schincariol SP-127 - MORRO DO ALTO (TATUÍ) - 128+900 - R$ 13,70

Rodovia Antônio Romano Schincariol SP-127 - MORRO DO ALTO (ITAPETININGA) - 133+900 - R$ 13,70

Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes SP-127 - GRAMADÃO - 196+725 - R$ 12,30

Rodovia João Mellão SP-255 - AVARÉ - 240+300 - R$ 9,20

Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 - BURI - 250+145 - R$ 13,30

Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 - ITARARÉ - 326+670 - R$ 8,50

Rodovia Raposo Tavares SP-270 - ALAMBARI - 135+300 - R$ 10,40

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - QUADRA - 158+300 - R$ 16,80

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - ITATINGA - 208+400 - R$ 16,80

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 - IARAS - 278+000 - R$ 11,30

Fonte: Artesp

ECOVIAS

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Cônego Domênico Rangoni SP-055 - SANTOS - 250+464 - R$ 15,80

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega SP-055 - SÃO VICENTE - 279+950 - R$ 9,20

Via Anchieta SP-150 - RIACHO GRANDE - 031+106 - R$ 33,80

Rodovia dos Imigrantes SP-160 - DIADEMA (BLOQUEIO) - 015+917 - R$ 2,40

Rodovia dos Imigrantes SP-160 - ELDORADO (BLOQUEIO) - 020+100 - R$ 4,80

Rodovia dos Imigrantes SP-160 - BATISTINI (BLOQUEIO) - 025+579 - R$ 7,60

Rodovia dos Imigrantes SP-160 - PIRATININGA - 032+381 - R$ 33,80

Fonte: Artesp

ROTA DAS BANDEIRAS

Passeio ou por eixo, em R$

Rodovia - Praça de pedágio - Localização (km) - Preço

Rodovia Romildo Prado SP-063 - LOUVEIRA - 010+370 - R$ 2,40

Rodovia Dom Pedro I SP- 065 - IGARATÁ - 026+500 - R$ 11,70

Rodovia Dom Pedro I SP- 065 - ATIBAIA - 079+900 - R$ 9,30

Rodovia Dom Pedro I SP- 065 - ITATIBA - 110+100 - R$ 13,50

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - PAULÍNIA A - 135+500 - R$ 10,60

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - PAULÍNIA B - 132+550 - R$ 14,70

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - ENGENHEIRO COELHO - 159+700 - R$ 8,10

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra SP-360 - JUNDIAÍ - 077+100 - R$ 4,50

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - PAULÍNIA JD BETEL - 119+100 - R$ 4,90

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra SP-360 - PÓRTICO km 74 (PaP) - 74+000 - R$ 2,90

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - PÓRTICO COSMÓPOLIS - 146+500 R$ 1,20 R$ 0,60 - R$ 1,20

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - PÓRTICO ENG COELHO - 159+700 - R$ 6,90

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra SP-360 - PÓRTICO JUNDIAÍ - 77+100 - R$ 1,60

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - PÓRTICO PAULÍNIA - 135+500 - R$ 5,70

Rodovia Professor Zeferino Vaz SP-332 - PÓRTICO PAULÍNIA B - 132+550 - R$ 4,90

Fonte: Artesp