SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Incorporadoras estão decorando áreas comuns dos seus projetos com obras de artistas plásticos feitas exclusivamente para seus empreendimentos de luxo. A parceria busca agregar mais valor a metros quadrados cobiçados.

Na capital paulista, a Tishman Speyer convidou Vik Muniz para criar um mosaico de 20 metros de comprimento por 2,5 de altura ao lado da piscina aquecida com borda infinita no rooftop do residencial Alameda Jardins, entre as avenidas Paulista e Faria Lima.

A obra do brasileiro conhecido por usar materiais como lixo e até chocolate não é a única no prédio de 27 andares, que tem apartamentos com até quatro suítes distribuídas em 266 m².

As áreas comuns trazem ainda fotografias de Cássio Vasconcellos, esculturas de Raul Mourão, um painel de 17 metros assinado por Athos Bulcão (1918-2018) e, no hall do térreo, uma instalação de Laura Vinci com folhas fundidas em latão e banhadas a ouro.

"Esses detalhes valorizam o empreendimento e criam um diferencial de moradia. A arquitetura e o paisagismo valorizam o entorno, a arte e o bem-estar, aspectos fundamentais para estes novos tempos", afirma Daniel Cherman, presidente da Tishman Speyer.

Construído em um terreno de 3.878 m² na avenida Rebouças, o empreendimento ganhou o Prêmio Master Imobiliário de 2022 pela solução arquitetônica, que contemplou uma torre residencial e uma torre comercial corporativa, separadas por uma alameda.

O investimento para desfrutar do projeto artístico é para poucos. Uma unidade pode ultrapassar os R$ 10 milhões.

Em Itajaí (SC), a Praia Brava tem o primeiro empreendimento assinado por Romero Britto, cuja marca vale hoje US$ 500 milhões (R$ 2,64 bilhões). As cores vibrantes e os traços fortes do artista pop estão na fachada do prédio de luxo, que tem apartamentos com jardins particulares de frente para o mar.

"É uma felicidade enorme ver minha arte em uma praia tão linda", diz o artista.

Para Nathalia Mendes Schaadt, diretora da Mendes Empreendimentos, a parceria com Romero Britto agregou valor ao Brava Arts, principalmente porque o artista é considerado um ícone da cultura pop moderna, sendo um dos brasileiros mais reconhecidos internacionalmente.

"O Brava Arts se tornou um marco arquitetônico, valorizando ainda mais a região e combinou a atmosfera de alto astral do artista com as belezas únicas da Praia Brava", afirma a executiva.

A estratégia rendeu bons resultados. O empreendimento foi entregue totalmente vendido, com unidades de 150 m² a 375 m² que custam entre R$ 1, 3 milhão e R$ 3,5 milhões.

Próximo ao parque Ibirapuera, a Viewco lança mais um residencial de alto padrão nas ruas arborizadas da Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo. Entre os destaques do empreendimento haverá o painel em azulejaria da artista plástica Sandra Cinto.

Para a paulista, que tem as obras Requiém e Sem título (Noturno) incorporadas ao acervo do Masp, quando um artista consegue colocar um trabalho de arte num hall de entrada, dando boas-vindas a quem chega, "a arte está na sua potência maior".

O Astéri by Viewco terá 38 apartamentos com três a cinco suítes, de 171 m² a 350 m², em torre única. As unidades estão sendo vendidas entre R$ 5 milhões a R$ 17,5 milhões. Cerca de R$ 43 mil por metro quadrado.