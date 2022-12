SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Elon Musk publicou uma enquete no Twitter na noite deste domingo (18) perguntando se deve deixar o comando da rede social. "Vou respeitar os resultados", afirmou.

A pesquisa fica no ar até a manhã desta segunda (19). Em 40 minutos de votação, obteve 2,6 milhões de votos, e o "sim" ganhava com 57,1%.

"Como diz o ditado, cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir", tuitou o dono da rede social minutos depois.

Também neste domingo, o Twitter informou que vai remover contas criadas exclusivamente com o propósito de promover outras plataformas e conteúdo que contenha links ou nomes de usuário. As plataformas são Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr e Post.

A mudança das diretrizes dá sequência a uma série de ações desde que Musk, também CEO da Tesla, comprou a empresa.

O bilionário, que assumiu no fim de outubro o controle da rede social por US$ 44 bilhões, demitiu parte da alta administração e milhares de funcionários da empresa, e agora avalia quanto cobrar pelo serviço de assinatura da plataforma, o Twitter Blue.

No sábado (17), Elon Musk reativou as contas de vários jornalistas que estavam suspensos por causa de uma polêmica sobre a publicação de dados públicos sobre o avião do empresário.

A medida ocorreu após as suspensões provocarem críticas duras de oficiais de governos, grupos de defesa e organizações jornalísticas de várias partes do mundo, com alguns dizendo que o Twitter estava colocando em risco a liberdade de imprensa.