SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Rio de Janeiro divulgou, nesta segunda-feira (19), o calendário de vencimentos do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2023.

O tributo poderá ser pago em até três parcelas ou em cota única. Neste último caso, haverá um desconto de 3% em relação ao valor parcelado.

A primeira parcela ou a cota única vence no dia 23 de janeiro, para veículos com placa final 0 . Para quem optar pelo pagamento parcelado, a segunda parcela vence entre o final de fevereiro e o começo de março, e a terceira entre o final de março e começo de abril.

O governo do Rio informa que o pagamento será feito por meio de uma GRD (Guia de Regularização de Débitos), que poderá ser retirada no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda ou no site do banco Bradesco. Nesse caso, o contribuinte precisará informar os números do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e do CPF ou CNPJ do proprietário. O pagamento poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

O IPVA é calculado de acordo com o valor de mercado de cada veículo, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), com alíquotas de 4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para veículos que utilizam GNV (Gás Natural Veicular) como combustível, e 0,5% para carros elétricos.

O governo do Rio de Janeiro afirma que divulgará a tabela com os valores de mercado dos veículos até o final deste ano.

Calendário de vencimentos do IPVA para carros e motos no Rio

Final da placa - Cota única ou 1ª parcela - 2ª parcela - 3ª parcela

0 - 23/jan. - 23/fev. - 27/mar.

1 - 24/jan. - 24/fev. - 28/mar.

2 - 25/jan. - 27/fev. - 29/mar.

3 - 26/jan. - 01/mar. - 04/abr.

4 - 27/jan. - 02/mar. - 05/abr.

5 - 30/jan. - 03/mar. - 11/abr.

6 - 31/jan. - 06/mar. - 12/abr.

7 - 01/fev. - 08/mar. - 13/abr.

8 - 02/fev. - 09/mar. - 14/abr.

9 - 03/fev. - 13/mar. - 18/abr.