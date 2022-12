SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os shoppings, supermercados e lojas de rua têm liberdade para estabelecer os próprios horários de funcionamento neste fim de ano, de acordo com os contratos de trabalho coletivos fechados com os sindicatos de comerciários de cada região do país.

A maior parte, porém, fecha nos dias de Natal (25) e Ano-Novo (1º) e encerra as atividades mais cedo nas respectivas vésperas.

A Folha preparou um guia com os horários de algumas das principais redes de varejo, supermercados e shoppings na reta final das compras de Natal, que ampliaram o atendimento em razão das festas de fim de ano. Confira:

Atacarejos

No Atacadão, as lojas vão funcionar no dia 24 de dezembro, que cai no sábado, das 7h às 18h. Mas, dependendo da região, podem fechar mais cedo por causa da convenção coletiva de trabalho.

No Assaí, até esta sexta-feira (23), e entre 26 e 30 de dezembro, as lojas vão funcionar das 7h às 23h. No dia 24, abrem às 7h e vão até as 17h. No dia 25 de dezembro, todas as lojas estarão fechadas.

Supermercados

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) informa que cada rede é livre para escolher os horários de funcionamento.

No Rio, as 26 unidades dos Supermercados Guanabara vão funcionar das 7h30 às 18h neste sábado (24). No domingo (25), todas as lojas estarão fechadas.

Em São Paulo, as duas lojas do Zaffari (nos shoppings Bourbon e Morumbi Town) vão funcionar das 7h30 às 20h neste sábado (24). Neste domingo (25), as lojas estarão fechadas. Até esta sexta (23), seguem o horário de 7h30 às 23h.

Nos hipermercados do Carrefour, o funcionamento neste sábado (24) vai depender da praça onde a loja está: algumas encerram o atendimento às 18h, e outras, às 20h. Os supermercados Carrefour fecharão às 19h (com exceção das praças onde o combinado com o sindicato dos comerciários for diferente). As lojas Carrefour Express fecharão às 20h.

Já na bandeira Todo Dia, grande parte das lojas fecha às 19h ou às 20h.

No GPA --dono das redes Pão de Açúcar, Mercado Extra e Compre Bem--, as lojas vão fechar mais cedo na véspera do Natal (24), como segue:

No Pão de Açúcar, as atividades encerram às 18h. As unidades de Itu (SP) fecharão às 17h. No litoral paulista, as lojas fecharão mais tarde, às 20h. No domingo (25), apenas as lojas do litoral paulista abrirão as portas, às 9h, com funcionamento previsto até as 23h (a loja do Riviera Shopping fecha à meia-noite).

No Mercado Extra, no sábado (24), as lojas de São Paulo fecharão às 18h ou às 19h. No Rio e no Nordeste, os pontos funcionam até as 19h. As lojas do litoral paulista fecharão às 20h. Já no dia 25 de dezembro, só abrem as unidades do litoral paulista, às 8h ou às 9h. A exceção é a loja de Atibaia (SP), que vai funcionar das 8h às 16h.

Na rede Compre Bem, neste sábado (24), as lojas do interior e da capital paulista fecham às 18h. No litoral paulista, funcionam até as 20h. No domingo de Natal, as lojas estarão fechadas, com exceção do litoral paulista, onde as unidades abrirão das 9h às 21h.

Varejo de rua

Os lojistas da rua 25 de Março, tradicional polo de comércio popular de São Paulo, vão abrir no horário normal, das 8h às 18h. Neste sábado (24), as lojas funcionam até as 14h e, no domingo (25), fecham.

Na região da rua Oscar Freire, em São Paulo, endereço de algumas das lojas mais sofisticadas do país, o horário estendido começou na última sexta (16), das 10h às 21h. Na véspera de Natal, o atendimento é das 10h às 18h. No dia de Natal, as lojas fecham. Os horários também valem para restaurantes, cabeleireiros e clínicas de estética.

A maior loja da Casas Bahia, que fica na marginal Tietê, zona norte de São Paulo, vai ficar aberta até as 23h entre esta terça (20) e quinta (22), e na sexta (23) ficará aberta até a meia-noite.

O Armarinhos Fernando, uma das redes de lojas de brinquedos mais populares de São Paulo, funciona nesta semana em horário normal, das 9h às 18h. No sábado (24), abre das 8h às 17h. A rede estará fechada no domingo (25).

Shoppings

Os mais de 30 shoppings da Aliansce Sonae --Santana Parque Shopping (SP), Shopping Leblon (RJ), Boulevard Shopping Belo Horizonte (MG), entre outros-- vão trabalhar com horários estendidos nesta sexta (23): das 9h às 22h ou das 10h às 23h.

Já no sábado véspera do Natal os empreendimentos trabalham com horários que variam de 10h às 19h ou das 9h às 18h.

No dia 25, o funcionamento depende da cidade: alguns shoppings fechados e outros que abrem a partir das 12h.

Botafogo Praia Shopping (RJ)

- Até esta sexta (23), das 10h às 23h. No sábado (24), das 9h às 18h.

Boulevard (RJ)

- Até esta sexta (23), o atendimento é das 10h às 23h.

- No sábado véspera de Natal, vai das 9h às 18h e, no dia 31, das 10h às 16h. No domingo (25), lojas fechadas e praça de alimentação facultativa.

- De 26 a 30 de dezembro, funcionamento normal, das 10h às 22h.

Bourbon (SP)

- Até esta sexta (23), o shopping funciona no horário normal, das 10h às 22h.

- No dia 24 de dezembro, o horário será das 10h às 18h. No dia 25 de dezembro, o funcionamento das lojas e da praça de alimentação é opcional.

Center Norte (SP)

- Até esta sexta (23), as lojas vão funcionar das 10h às 23h.

- No dia 24, das 10h às 18h. No dia 25, o funcionamento das lojas e da praça de alimentação será opcional.

- Entre os dias 26 e 30 de dezembro, as lojas vão funcionar no horário normal, das 10h às 22h.

Eldorado (SP)

- Até esta sexta (23), o horário será das 10h às 23h.

- No dia 24, as lojas funcionam das 10h às 17h. No dia 25 de dezembro, a abertura é facultativa.

- Na semana entre Natal e Ano-Novo (entre 26 e 30 de dezembro), as lojas operam no horário normal, das 10h às 22h.

Golden Square Shopping (SP)

- Até esta quinta (22), das 10h às 23h. O horário desta sexta (23) é das 10h à meia-noite.

- Em 24 de dezembro, o atendimento vai das 10 às 18h. O funcionamento no dia 25 é facultativo.

Iguatemi Brasília (DF)

- Até esta sexta (23), o horário será das 10h às 23h.

- No dia 24, o shopping funciona das 10h às 18h. No dia 25, as lojas estarão fechadas.

Jardim Sul (SP)

- Até esta sexta (23), o atendimento vai das 10h às 23h.

- No dia 24, as lojas abrem entre 9h e 18h. O funcionamento no dia 25 é facultativo.

Madureira Shopping (RJ)

- O empreendimento vai funcionar até esta sexta (23) das 9h às 23h.

- No dia 24, o horário é das 9h às 18h. No dia 25, as lojas ficarão fechadas e o funcionamento da praça de alimentação é opcional.

- De 26 a 30, o funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Market Place (SP)

- Até esta sexta (23), o horário será das 10h às 23h.

- No dia 24, o shopping funciona das 10h às 18h. No dia 25, lojas e praça de alimentação têm atendimento facultativo.

- De 26 a 30, horário normal, das 10h às 22h.

Metrô Itaquera (SP)

- Até esta quinta (22), as lojas funcionam das 10h às 23h. Na sexta (23), das 10h à meia-noite.

- No dia 24, das 9h às 18h. No dia 25, o atendimento é facultativo.

Mooca Plaza Shopping (SP)

- Até esta quinta (22), das 10h às 23h. Na sexta (23), das 10h à meia-noite.

- No sábado, dia 24, das 10h às 18h. No dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas e a abertura da praça de alimentação é facultativa.

- De 26 a 30 de dezembro, horário normal, das 10h às 22h.

NorteShopping (RJ)

- Até esta sexta (23), o atendimento vai das 10h às 23h.

- No dia 24, o horário é das 9h às 18h. Dia 25 com lojas fechadas e a praça de alimentação com atendimento facultativo.

Nova Iguaçu (RJ)

- Até esta quinta (22), das 10h às 23h. Na sexta (23), das 9h às 23h.

- Na véspera do Natal (24) o horário será das 9h às 18h. No dia 25, as lojas estarão fechadas, e a praça de alimentação será opcional.

Parque das Bandeiras (SP)

- Lojas abertas das 10h às 23h até esta quinta (22). Na sexta (23), lojas abrem das 10h à meia-noite.

- No dia 24, o shopping funciona das 9h às 18h. O funcionamento no dia 25 é facultativo.

Pátio Paulista (SP)

- Até esta sexta (23), o shopping abre das 10h às 23h.

- No dia 24, as lojas funcionam das 10h às 18h.

Santa Cruz (SP)

- Na sexta (23), o horário será das 9h às 22h.

- Na véspera de Natal (24), das 9h às 18h. No dia de Natal, a abertura das lojas é facultativa.

São Bernardo Plaza Shopping (SP)

- Até esta sexta (23), as lojas abrem das 10h às 23h.

- No dia 24, o funcionamento é das 9h às 18h. No dia 25, a abertura é facultativa.

- Entre os dias 26 e 30 de dezembro, horário normal, das 10h às 22h.

Shopping Nova América (RJ)

- Até esta sexta (23), o shopping funciona das 10h às 23h.

- No dia 24, das 9h às 18h. No dia 25, as lojas estão fechadas e o atendimento na praça de alimentação é opcional.

Tamboré (SP)

- Até esta terça (20), horário ampliado das 10h às 23h. Um esquema especial está preparado para quarta, quinta e sexta (21, 22 e 23), com funcionamento das 10h à meia-noite.

- No dia 24, das 10h às 18h. No Natal, a abertura das lojas será facultativa.

- De 26 a 30, horário normal, das 10h às 22h.

Tijuca (RJ)

- Até esta sexta (23), das 10h às 23h.

- Em 24 de dezembro, as lojas operam das 9h às 18h. No dia de Natal, as lojas ficam fechadas.

Villa Lobos (SP)

- Nesta terça (20), o shopping abre no horário normal (das 10h às 22h). Na quarta, quinta e sexta (21, 22 e 23), tem horário ampliado, das 10h às 23h.

- No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h. Nos dias de Natal e Ano-Novo, a abertura é opcional.