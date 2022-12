SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Dotz espera ampliar sua presença no varejo de alimentos, especialmente nos supermercados, a partir de uma parceria fechada com a empresa de tecnologia Totvs. Com o acordo, os varejistas que utilizam o sistema da Totvs na gestão de seus negócios já conseguem adotar o programa de fidelidade dentro da mesma interface.

Roberto Chade, CEO da Dotz, diz que isso vai tornar a adesão mais barata, pois eliminará os custos adicionais de implementação. "Nosso objetivo é ter Dotz em cada vez mais lugares e o varejo alimentar é um segmento muito importante para gente", afirma Chade.

Ao adotar o programa de pontos, o varejista passa a ter acesso aos dados cedidos pelos consumidores que os utilizam. Com isso, ele passa saber as datas, frequências e mesmo as categorias de produtos mais consumidas e por quais grupos.

Na avaliação do CEO da Dotz, essa é a grande vantagem para o varejista, que ganha ferramenta para criar promoções e estímulos ao consumo. "É uma alavanca promocional." Do lado dos consumidores, a vantagem é ter acesso a essas promoções e poder trocar a pontuação por dinheiro. Sâo 50 milhões cadastrados na plataforma atualmente.

Em 2021, o Ant Group, do chinês Alibaba, comprou 5% da companhia brasileira, trazendo para a empresa de fidelidade conhecimento em tecnologia e em serviços financeiros. Desde então, a Dotz ampliou seu escopo de atuação, inaugurou um superapp com conta digital e concessão de empréstimos.