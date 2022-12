SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Os brasileiros gastaram US$ 1,08 bilhão no exterior em novembro, de acordo com dados divulgados pelo BC (Banco Central) nesta quarta-feira (21).

O crescimento foi de 75%. Em novembro do ano passado, os gastos foram de US$ 618 milhões.

O gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil cresceu 38,4%. O valor passou de US$ 320 milhões em novembro de 2021 para US$ 443 milhões em novembro de 2022.

A conta de viagens fechou o mês com déficit de US$ 641 milhões. O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, diz que, em geral, essa conta é negativa, e significa que os brasileiros que viajaram ao exterior fizeram gastos maiores do que os dos estrangeiros que vieram ao Brasil.

É importante lembrar que em novembro de 2021 ainda existiam restrições impostas pela pandemia. De março a novembro de 2019, período semelhante imediatamente pré-pandemia, os gastos médios foram de R$ 1,5 bilhão, 26% maiores que os atuais.

Tags:

bc