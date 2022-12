SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os acenos que fez ao mercado nesta quarta (21) durante o almoço com empresários no Esfera Brasil, o futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também defendeu as concessões. Disse que são um modelo exitoso e que os governos petistas fizeram mais concessões do que as gestões Bolsonaro e Fernando Henrique.

"Em muitas áreas, a concessão é bem-vinda, e o BNDES pode ajudar a desenhar o projeto. Pode, inclusive, inovar na forma de financiamento", disse.

"Por exemplo, em vez de você exigir a garantia da empresa, você tem como garantia o próprio pedágio. Então, está garantido o pagamento do financiamento", afirmou Mercadante.

Em sua defesa das concessões rodoviárias, ele também disse que o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) não tem recursos para fazer a manutenção das estradas federais. "Cai ponte, tem buraco na estrada etc, o estado não tem condições", ele afirmou a empresários.

No evento da Esfera, que foi visto como chance de aparar arestas após a repercussão negativa com que o mercado recebeu sua nomeação, Mercadante também disse que não quer BNDES do passado, exaltou pequenas empresas e economia verde.

Conforme a coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo antecipou, ele convidou nomes da nova diretoria do banco, como José Gordon (Embrapii), Natalia Dias (Standard Bank), e Luciana Costa (Natixis).