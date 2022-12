SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crescimento do consumo de energia elétrica que a indústria de madeira, papel e celulose vinha registrando desde o início do ano, por causa do aumento de produção devido ao cenário internacional positivo, se reverteu, segundo a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

A mudança na tendência apareceu em novembro, com o consumo de 1.584 megawatts médios, o que representa uma queda de 2,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme os dados da CCEE, que monitora 15 ramos de atividade econômica com contratos no mercado livre. No acumulado de janeiro a novembro, a alta é de 14,2%.

Para Rui Altieri, presidente do conselho de administração da CCEE, o cenário indica pessimismo para 2023.

Além do setor de madeira, papel e celulose, os outros dois que apresentaram queda no mês foram a indústria têxtil, que usou 652 megawatts médios (queda de 6,5% na demanda), e o setor de minerais não metálicos, com 2.159 megawatts médios e demanda 2,5% abaixo do mesmo período de 2021.

Entre os setores com alta no consumo de energia no mercado livre em novembro aparecem saneamento, com volume 13% maior, serviços, que subiu quase 5,9%, e comércio (5,8%).