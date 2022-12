SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apas (Associação Paulista dos Supermercados) prevê um crescimento de 2% nas vendas, em termos reais, neste Natal.

Se confirmado, o resultado será uma reversão do desempenho das vendas natalinas dos varejistas no ano passado, que amargaram queda de 9,5%, quando as restrições da pandemia ainda provocavam retração no consumo.

Segundo a Apas, o volume de vendas deve melhorar neste Natal a despeito da alta nos preços, que encareceu a maior parte dos produtos tradicionais para a festas.

A associação estima um aumento entre 8% e 9% no custo da cesta de Natal.

Entre os itens que registraram os maiores saltos estão os panificados, como o panetone, além dos chocolates e das bebidas não alcoólicas.