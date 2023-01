SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As viagens de moto podem ser solicitadas por usuários de São Paulo e do Rio a partir desta quinta (5). A nova modalidade promete ser mais barata que o UberX, que usa carros de passeio.

A Uber sugere que o usuário leve seu próprio capacete ou que capacetes extras sejam higienizados e usados com toucas higiênicas. A ação é uma medida de enfrentamento à Covid-19.

Entre os recursos de segurança, a Uber cita o seguro para acidentes pessoais tanto para usuários quanto para parceiros.

O Uber Moto foi lançado no Brasil em novembro de 2020 em Aracaju, capital do Sergipe, e hoje está presente em 160 municípios.

"Antes de desembarcar nas duas maiores cidades brasileiras, passamos mais de dois anos estudando o uso do produto em diversos lugares e avaliamos o comportamento que o Uber Moto teve em diferentes municípios brasileiros", explicou Luciana Ceccato, diretora de marketing da Uber no Brasil.

LEIA AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DA UBER PARA USUÁRIOS

- Use roupas adequadas para andar de motocicleta e evite chinelos ou sapatos que facilmente saiam do pé;

- Mantenha os pés na pedaleira quando a moto precisar parar, por exemplo, no semáforo vermelho;

- Tente acompanhar a movimentação do condutor durante a viagem, para maior equilíbrio do veículo;

- Use sempre o capacete com as viseiras abaixadas, para evitar lesões nos olhos.

Para dirigir na nova modalidade, o motociclista precisa ter uma CNH definitiva com a observação de atividade remunerada (EAR).