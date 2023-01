SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Motorola aproveitou a CES, evento que ocorre em Las Vegas (EUA) até o próximo dia 8, para exibir seu novo celular com pegada corporativa, o Lenovo ThinkPhone.

O aparelho conta com soluções pensadas para se integrar à rotina de trabalho das pessoas, segundo a empresa, como: certificação MIL STD 810H, padrão militar norte-americano para resistência em aparelhos; integração com notebooks, em especial com modelos da Lenovo (empresa dona da marca Motorola); configurações avançadas; câmera de alta qualidade; e soluções voltadas à segurança dos dados do smartphone.

O ThinkPhone não tem um visual careta.

A frente tem tela inteiriça de 6,6 polegadas. A Motorola ainda não divulgou detalhes como a tecnologia usada nesse display e taxa de atualização.

É de se esperar, porém, que o aparelho tenha uma display de alta qualidade. Atrás, ele adota uma cobertura com textura que lembra uma malha de fibra de carbono.

E ele também é potente, dotado de um SoC (Sistema no Chip) Snapdragon 8+ Gen 1, com processador de oito núcleos e frequência máxima de 3 GHz, que tem sido usado nos aparelhos Android topo de linha.

Assim como ocorre com a tela, a empresa não liberou muitas informações disponíveis até o fechamento deste texto. Não se sabe tamanho de memória RAM e armazenamento.

Fechando as principais especificações estão uma bateria com autonomia de até 36 horas, carregador rápido de 68W e conexão USB-C (que pode ser usado em notebooks).

A câmera traseira, pela foto, parece ser tripla. A Motorola apenas afirmou que o sensor principal tem 50 MP e que o conjunto conta com uma tecnologia chamada Ultra Pixel, que possibilita a captura de imagens com 32 vezes mais pixels focados. Isso tende a ajudar em fotos e videochamadas.

INTEGRAÇÃO COM NOTEBOOKS E SEGURANÇA

Por ser um aparelho com uma veia corporativa, o ThinkPhone tem um sistema de conectividade com notebooks da Lenovo chamado Think 2 Think.

Ele usa o Ready For, uma solução já presente em outros aparelhos da marca e que, ao menos em teoria, facilita a conexão com notebooks e PCs. Além disso, traz algumas funções interessantes, como: conexão instantânea entre smartphone e computador quando usam o mesmo wi-fi; área de transferência integrada, que permite trocar arquivos rapidamente; notificações compartilhadas entre smartphone e notebook; possibilidade a abrir qualquer app de Android no computador; possibilidade de usar a câmera do smartphone como webcam sem improvisos; e compartilhamento da internet móvel do smartphone com o notebook que pode ser feito apenas com um clique.

Além disso, há um botão específico na lateral do smartphone, que funciona como um atalho para apps mais usados e pode ser configurado para funcionar em sintonia com o notebook pareado.

Por fim, ele também é equipado com ferramentas de segurança, como o ThinkShield, o Moto Threat Defense, o Moto Secure e o Moto Key Safe, que visam garantir que as informações contidas no aparelho fiquem seguras contra invasões ou outros tipos de ameaças.

O modelo está previsto para ter um lançamento global nos próximos meses -e, portanto, tem sua vinda ao Brasil confirmada. Ainda não há qualquer informação sobre preços e possíveis versões diferentes.