SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dono da Havan, Luciano Hang, um dos maiores apoiadores do ex-presidente Bolsonaro no empresariado, decidiu desejar ao governo Lula que faça uma "ótima administração". Sem mencionar o nome do petista, Hang diz esperar que "o piloto faça um belo voo".

A guinada acontece, segundo assessores de Hang, para combater fake news que têm sido distribuídas na internet com mensagens envolvendo o nome do empresário nos atos que contestam a vitória do petista.

"Passadas as eleições, e para acabar com as fake news que vêm espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Torço pelo piloto, afinal de contas estamos todos no mesmo avião. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros", disse Hang em nota.

Recentemente, ele usou as redes sociais institucionais da Havan (já que está com acesso a seu perfil pessoal restrito por decisão do ministro Alexandre de Moares) para dizer que vai continuar na ativa. Foi uma mensagem que contrasta com sinalizações feitas por ele anteriormente de que perderia disposição para investir no Brasil caso Lula vencesse a eleição.

Segundo a Havan, o empresário tem se dedicado à família e aos negócios nos últimos meses. "Sigo na empresa, cumprindo com minha responsabilidade, que é com nossos mais de 22 mil colaboradores e, claro, torcendo pelo nosso país. Desejo todo o sucesso ao novo governo, afinal, estou neste mesmo avião e espero que o piloto faça um belo voo", continua o empresário.

"Sempre torci e continuo torcendo pelo melhor para o Brasil e para os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um estado menor, com menos burocracias e mais empregos. Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais", afirma Hang em nota.