SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novas imagens do Galaxy S23, celular de topo de linha da Samsung concorrente do Iphone 14, foram publicadas por veículos internacionais especializados antes mesmo do lançamento no evento Galaxy Unpacked 2023, no próximo dia 1º. Segundo o site alemão WinFuture, o aparelho terá novas opções de cor e novo design do conjunto de câmeras.

Procurada, a Samsung não confirma as mudanças nas especificações técnicas e de aparência do aparelho nas imagens supostamente vazadas. A empresa diz que as informações oficiais são divulgadas em seu canal oficial.

Imagens publicadas pelo veículo europeu na quinta-feira (12) mostram um dispositivo com três lentes traseiras com reentrâncias próprias, delimitadas por anéis metálicos. Nas versões anteriores, o módulo fotográfico fica em uma única caixa aparente.

O site especializado holandês NieuweMobiel publicou, nesta sexta (13), supostos materiais de divulgação do Galaxy S23 com informações coincidentes.

O Samsung S22 Ultra, modelo da geração anterior com tela maior e caneta embutida, tem desenho similar ao que apresentam as imagens publicadas pela imprensa estrangeira.

O portal especializado na cobertura do mercado de smartphones TechDroid também veiculou um suposto teaser coreano do dispositivo com pistas que corroboram a alteração estética do aparelho. A propaganda promete maior resolução nas câmeras e mostra lentes com anéis cromados circulando pela tela.

As imagens do WinFuture apresentam três novas opções de cores para o aparelho: Mystic Lilac (lilás), Cotton Flower (cor de pérola) e Botanic Green (verde). O preto tradicional dos aparelhos Galaxy da linha S, registrado sob a marca Phantom Black, também seria oferecido.

Embora a empresa não confirme, influenciadores conhecidos por acompanhar a marca coreana divulgaram também que o lançamento deve apresentar melhorias no alto-falante e no microfone, resolver o problema de foco durante gravação de vídeos e lançar sistema de estabilização de imagem.

A imprensa internacional espera que as versões S23 e S23 Plus tenham 8 GB de memória RAM, enquanto o S23 Ultra viria com 12 GB. A expectativa é que os dispositivos tenham o chip Snapdragon 8 Gen 2, já presente nos concorrentes de topo de linha Motorola Moto X40 e no Xiaomi 13.

A Samsung oferece, como brinde, aos clientes que reservaram a compra do novo aparelho celular o novo carregador sem fio desenvolvido pela empresa.

O QUE ESTÁ CONFIRMADO

A Samsung lançará no próximo dia 1º os celulares Galaxy S23, S23 plus e S23 Ultra. Nas gerações anteriores, os dois primeiros modelos têm configurações similares e diferenças de tamanho de tela, e o último apresenta caneta embutida e especificações levemente superiores.

Quem reservar a compra dos novos dispositivos da Samsung recebe de brinde um carregador sem fio. Os clientes podem garantir a compra antecipada até 1º de fevereiro na loja virtual da empresa.

IMAGENS VAZADAS DOS SUPOSTOS APARELHOS MOSTRAM

- Design mais esguio do módulo de câmeras, parecido com o do Galaxy S22 Ultra

- Quatro opções de cor: Mystic Lilac (lilás), Cotton Flower (cor de pérola) e Botanic Green (verde)

RUMORES NÃO CONFIRMADOS PELA SAMSUNG

- Melhorias nos alto-falantes e no microfone

- Novo sistema de estabilização de imagem e foco

- A expectativa é que as versões S23 e S23 Plus tenham 8 GB de memória RAM, e o S23 Ultra, 12 GB

- Espera-se também que o aparelho seja equipado com processador Snapdragon 8 Gen 2

COMPARATIVO ENTRE IPHONE 14 E GALAXY Z FLIP 4

Testes feitos pelo jornal Folha de S.Paulo, em outubro, mostram que o iPhone 14 e o Galaxy Z Flip 4 são celulares que funcionam sem engasgos ou problemas. Enquanto o primeiro oferece tela, fotos e vídeos melhores, o segundo leva vantagem na bateria, portabilidade e integração com outros dispositivos.

Os aparelhos têm preços parecidos e qualidades próprias de cada marca. O modelo da Samsung é dobrável. O Flip, que dobra na vertical, é cômodo. O Fold, que dobra na horizontal, vira um minitablet útil para produtividade.