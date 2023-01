- IPVA: veja o calendário de pagamento em Minas Gerais

O pagamento da primeira parcela ou da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Minas Gerais começa em março, variando de acordo com o número final da placa do veículo. Contribuinte poderá parcelar o pagamento do imposto em três parcelas.

Em março, o proprietário poderá optar por pagar a cota única, com desconto de 3%, ou a primeira parcela, quitando as parcelas seguintes em abril e maio. A Secretaria de Fazendo do estado informou que permanece em vigor o desconto extra de 3% do programa Bom Pagador, para quem pagou em dia os débitos tributários relacionados ao veículo nos anos de 2021 e 2022.

O IPVA com valor inferior a R$ 150deverá ser pago à vista, não podendo ser parcelado. A consulta pode ser feita no site do governo .

Veja o calendário: