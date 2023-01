SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os aplicativos da plataforma de vendas Mercado Livre e do banco digital Mercado Pago saíram do ar entre as 8h40 e as 12h55. O site de monitoramento de serviços online Downdetector registrou 18.278 reclamações nesse período -dessas, 40% foram sobre problemas com acesso.

Procurado, o Mercado Livre, dono também do Mercado Pago, afirma, em nota, que já reestabeleceu os serviços de pagamento, cobrança e transferência de valores das suas plataformas. A empresa chamou o evento de "rápida interrupção", que teria afetado "alguns usuários".

"A empresa lamenta pelo ocorrido e reforça seu compromisso com a qualidade da experiência que oferece a todos os usuários", conclui no comunicado.

A reportagem tentou, com sucesso, registrar novo usuário às 13h30 no aplicativo do Mercado Livre. Até as 14h, porém, pessoas ainda reclamavam nas redes sociais da falta de acesso à conta bancária no Mercado Pago, enquanto outras confirmavam a retomada do serviço.

As queixas no Downdetector atingiram seu pico às 9h40, com 3.653 problemas reportados em 15 minutos. Na plataforma, 30% das pessoas também disseram ter tido contratempos com o site.

As falhas também repercutiram no Twitter e chegaram aos assuntos do momento, com mais de 8.000 publicações. Como a empresa atua, sobretudo, na América Latina, as publicações se dividem entre o português e o espanhol.

Em março de 2022, o Mercado Livre havia informado que os dados de cerca de 300 mil de seus usuários foram acessados, após detectar que parte de seu código-fonte foi alvo de acesso não autorizado.

A companhia afirmou em comunicado, na ocasião, que não encontrou evidências de que seus "sistemas de infraestrutura tenham sido comprometidos ou que tenham sido obtidas senhas de usuário, saldos em conta, investimentos, informações financeiras ou de cartão de pagamento".