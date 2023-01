SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-premiê chinês, Liu He, enfatizou o apoio da China à economia privada, à cooperação internacional e à manutenção da paz mundial nesta quinta-feira (17) em um discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

O czar econômico também disse que a China defenderá o empreendedorismo e que as portas para o investimento estrangeiro estarão cada vez mais abertas.

"A China sempre vai promover uma abertura total e melhorar o nível e a qualidade da abertura", disse. "Investimentos estrangeiros são bem-vindos na China, e a porta para a China só se abrirá ainda mais."

O discurso ocorreu algumas horas após a divulgação dos dados do PIB (Produto Interno Bruto) chinês no quarto trimestre de 2022. A economia do país cresceu 3% no ano passado, um dos piores resultados em quase 50 anos.

Segundo o vice-premiê, contudo, o país está confiante de que sua economia voltará à sua tendência normal de crescimento em 2023 e espera um aumento sensível das importações, investimentos empresariais e consumo.

Liu, que está no cargo desde 2018, ainda disse que é impossível para a China voltar ao caminho de uma economia planificada. Ele também disse que continuará a apoiar o setor privado, promover a concorrência justa e aprofundar a reforma das gigantes estatais.

Nesta segunda-feira (16), o Departamento Nacional de Estatísticas mostrou que a economia da China desacelerou no quarto trimestre de 2022. O PIB cresceu 2,9% na comparação anual, menos que os 3,9% observados no trimestre anterior, de julho a setembro.

O resultado superou as expectativas dos analistas consultados pela Reuters, que previam uma expansão de 1,8% no trimestre, e ainda mostra os efeitos da política de "Covid zero" adotada pelo país.

Contudo, não foi suficiente para alcançar a meta de crescimento acumulado de 5,5% no ano -a expansão anual em 2022 foi de 3%. Excluindo o aumento de 2,2% no PIB após o primeiro golpe da Covid, em 2020, este é o pior resultado para a economia chinesa desde 1976.

Na comparação trimestral, o PIB ficou estável no período entre outubro e dezembro, ante expectativa de queda de 0,8% e ganho de 3,9% no trimestre anterior.