Uma pesquisa realizada pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Departamento de Estudos Pesquisas e Projetos (DEPP), divulgou os comparativos dos preços dos combustíveis na cidade, no período de outubro de 2022 a janeiro de 2023. A pesquisa apresenta acompanhamento de preços para gasolina comum, etanol, diesel e diesel s-10.

De acordo com a pesquisa, o etanol vem mantendo tendência de alta no comparativo com as

amostras coletadas no mês de outubro de 2022, onde o preço médio era de R$ 3,72. Atualmente, o valor está em R$ 4,12

Já em relação ao preço médio da gasolina em Juiz de Fora, em outubro do ano passado, era de R$ 5,02. Durante os meses seguintes, os valores tiveram pequenas oscilações, e hoje, o preço cobrado continua sendo o mesmo valor referente aos últimos três meses.

No mês de janeiro, o diesel sofreu queda no valor médio cobrado. Atualmente, o combustível pode ser encontrado custando em torno de R$ 6,36. Em outubro de 2022, o valor médio era de R$ 6,65.

O diesel s-10 vem mantendo tendência de queda no comparativo com as amostras coletadas no mês de outubro de 2022, custando em média R$ 6,42.

Foram visitados 10 postos de combustíveis e, entre as análises feitas, é realizada a média dos valores praticados para gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel e diesel s-10 e GNV por pesquisa realizada semanalmente pelo Procon. O detalhamento completo pode ser conferido neste link.





