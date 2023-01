SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça notificou nesta terça-feira (17) a Americanas S.A. para prestar esclarecimentos sobre o rombo financeiro de R$ 20 bilhões da varejista.

Governo quer entender quais os impactos imediatos sobre os consumidores, além de quais os impactos a médio e longo prazo e quais as políticas e canais de solução de eventuais conflitos para os consumidores.

O prazo para resposta é de cinco dias úteis, contados a partir da data de recebimento da notificação.

A varejista -donas das marcas Lojas Americanas, Americanas.com, Shoptime e Submarino, deve encaminhar os esclarecimentos à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor)

Ontem, a desembargadora Leila Santos Lopes, da 15ª Câmara Cível do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), rejeitou o recurso feito pelo BTG Pactual contra a Americanas.

Os advogados do banco pediam a suspensão de liminar da Justiça que protegeu as Americanas S.A. dos credores na última sexta-feira (13).

O banco BTG Pactual chamou o rombo bilionário descoberto nas Americanas de "maior fraude corporativa na história do país", no processo movido na Justiça contra a varejista.

RELEMBRE O CASO

Na sexta-feira (13), o juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª vara empresarial do Rio, concedeu uma medida de tutela de urgência cautelar, dando 30 dias para que a Americanas decida se vai pedir recuperação judicial.

No despacho, o juiz informa que a Americanas alega risco de seus credores pedirem o vencimento antecipado de R$ 40 bilhões em dívidas.

Para evitar a quebra da empresa, Estefan suspendeu essa possibilidade por 30 dias.

No entanto, o BTG Pactual já havia bloqueado R$ 1,2 bilhão da empresa que estavam no banco. A decisão do juiz determina que o banco devolva o R$ 1,2 bilhão à empresa.

O BTG Pactual, então, recorreu na Justiça contra a liminar que protegeu a Americanas dos credores.

A petição foi feita pelo banco no fim de semana. O juiz de plantão disse que não tomaria uma decisão sobre o assunto. O caso deve ser analisado essa semana.