SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O LinkedIn divulgou uma lista com os 25 cargos com maior demanda no Brasil nos últimos cinco anos. Profissionais de tecnologia são os mais procurados pelas empresas, de acordo com o ranking.

COMO A LISTA FOI ELABORADA

Os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph examinaram milhões de empregos iniciados por usuários do LinkedIn de 1º de janeiro de 2018 a 31 de julho de 2022 para calcular uma taxa de crescimento para cada cargo.

Para fazer parte da lista, os cargos deveriam registrar crescimento consistente na base de usuários do site, além de terem registrado um aumento significativo em 2022.

*

AS 25 VAGAS EM ALTA NO BRASIL

1- Analista de privacidade

O que faz: avalia os riscos relacionados a dados sensíveis, ajudando as empresas a desenvolver procedimentos para tratar essas informações de maneira adequada.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

2- Especialista em cibersegurança

O que faz: atua em caso de ameaças, avalia as vulnerabilidades digitais de suas empresas e colabora no processo de elaboração de políticas corporativas de tratamento de dados.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (DF).

3- Especialista em capacitação em vendas

O que faz: fornece à equipe de vendas os recursos necessários para engajar clientes, incluindo treinamento, guias de vendas e dados relevantes.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e Ensino.

Cidade com mais contratações: Não informa.

4- Líder de gerentes de produto

O que faz: supervisiona todas as etapas da jornada de um produto ou serviço, da conceptualização até o lançamento, gerenciando a equipe multidisciplinar envolvida no projeto.

Setores mais comuns: serviços financeiros, tecnologia e mídia e serviços profissionais.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

5- Representante de desenvolvimento de negócios

O que faz: prospecta, ativa e cultiva relacionamentos com potenciais clientes para gerar novas oportunidades de negócios.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Florianópolis (SC), Curitiba (PR).

6- Engenheiro de cibersegurança

O que faz: avalia e identifica os riscos de segurança em sistemas corporativos, especializando-se no desenvolvimento de soluções para combater as ameaças de crimes cibernéticos.

Setores mais comuns: serviços financeiros, serviços profissionais e tecnologia e mídia.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

7- Diretor de receita

O que faz: supervisiona a geração de receita em uma empresa, escolhendo os segmentos de mercado a serem focados e participando na definição das estratégias de planejamento, marketing e operações.

Setores mais comuns: tecnologia e mídia, serviços profissionais e manufatura.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

8- Engenheiro de dados

O que faz: cria sistemas para coletar e analisar dados em grande escala, convertendo essas informações em recursos úteis para outros setores da empresa.

Setores mais comuns: serviços profissionais, serviços financeiros, tecnologia e mídia.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

9- Analista de desenvolvimento de sistemas

O que faz: especialista, por meio da tecnologia da informação e de técnicas de design de sistema, na otimização de processos corporativos.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte (MG) e Recife (PE).

10- Pesquisador em experiência do usuário (UX)

O que faz: conduz pesquisas para ajudar a empresa a criar produtos e serviços que melhor atendam às demandas dos consumidores.

Setores mais comuns: serviços profissionais, serviços financeiros e tecnologia e mídia.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

11- Designer de conteúdo

O que faz: é responsável pela criação de uma estratégia de conteúdo para os produtos e serviços de uma empresa.

Setores mais comuns: serviços profissionais, serviços financeiros e tecnologia e mídia.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

12- Engenheiro de qualidade de software

O que faz: monitora todas as etapas do processo de desenvolvimento de um software para garantir seu desempenho adequado, em conformidade com padrões preestabelecidos.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

13- Desenvolvedor de chatbot

O que faz: desenvolve, implementa e monitora os aplicativos usados para automatizar os processos de comunicação.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidade com mais contratações: Não informa.

14- Analista de marcas

O que faz: usa pesquisas de mercado para apresentar ideias estratégicas sobre o desempenho de uma marca.

Setores mais comuns: serviços profissionais, manufatura e tecnologia e mídia.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

15- Engenheiro de confiabilidade de sites

O que faz: garante que a infraestrutura de TI de uma empresa apresente o desempenho esperado, monitorando e aumentando a disponibilidade de aplicativos e serviços críticos.

Setores mais comuns: serviços profissionais, serviços financeiros, tecnologia e mídia.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro e Uberlândia (MG).

16- Desenvolvedor back-end

O que faz: responsável pela criação e manutenção da infraestrutura digital por trás de softwares e sites.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba.

17- Gerente de crescimento

O que faz: ajuda as empresas a aumentarem as receitas, identificando oportunidades de aquisição e ativação de clientes.

Setores mais comuns: tecnologia e mídia, serviços profissionais e serviços financeiros.

Cidades com mais contratações: São Paulo.

18- Executivo de contas de grandes contatos

O que faz: define e monitora as estratégias e metas de vendas, além de administrar o funil de prospecção das contas sob sua responsabilidade.

Setores mais comuns: tecnologia e Mídia, serviços profissionais e serviços financeiros.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

19- Gerente de sustentabilidade

O que faz: desenvolve programas e políticas de sustentabilidade de uma empresa, garantindo sua correta implementação.

Setores mais comuns: manufatura, serviços profissionais, petróleo.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

20- Especialista em experiência do cliente (CX)

O que faz: monitora toda a jornada do consumidor, identificando as necessidades dos clientes e atendendo às demandas.

Setores mais comuns: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

21- Redator SEO

O que faz: participa na definição da estratégia editorial e cria conteúdos para aumentar o tráfego orgânico em sites e redes sociais, usando palavras-chave e outras ferramentas de otimização para motores de busca.

Setores mais comuns: tecnologia e mídia, serviços financeiros e serviços profissionais.

Cidade com mais contratações: Não informa.

22- Analista de sucesso do cliente

O que faz: prospecta e ativa novos clientes, monitorando o engajamento e satisfação ao longo do ciclo de vida.

Setores mais comuns: tecnologia e mídia, serviços profissionais e serviços financeiros

Cidade com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba.

23- Coordenador de segurança da informação

O que faz: responsável pela segurança dos sistemas de uma empresa, elaborando políticas e normas para garantir a conformidade com as leis e regulamentos de proteção de dados.

Setores mais comuns: serviços financeiros, manufatura e varejo.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

24- Redator com foco em experiência do usuário

O que faz: cria o conteúdo apresentado em ativos digitais, aplicativos e sites para ajudar os clientes a usar o produto ou serviço.

Setores mais comuns: Serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros.

Cidade com mais contratações: São Paulo.

25- Analista de suporte de TI

O que faz: responsável pelo suporte técnico, configurando computadores e outros dispositivos, ensinando usuários a operar os softwares utilizados pela empresa e resolvendo problemas técnicos.

Setores mais comuns: Suporte técnico, sistemas operacionais e Microsoft Windows.

Cidade com mais contratações: São Paulo e Belo Horizonte.