RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Amazon anunciou, nesta quarta (18), que vai interromper seu programa de doações para organizações beneficentes, o AmazonSmile, criado em 2013.

Segundo a companhia, mesmo após uma década de lançamento, a iniciativa "não cresceu para criar o impacto esperado inicialmente".

O AmazonSmile doa 0,5% do valor pago pelo consumidor em compras para uma das entidades do programa escolhida pelo cliente.

"Com tantas organizações elegíveis ?mais de 1 milhão globalmente?, nossa capacidade de causar algum impacto costumava ser muito baixa", disse a empresa em um comunicado.

A varejista diz que, para ajudar na transição, vai transferir para as entidades uma quantia equivalente a três meses do que elas receberam em 2022 no programa.

De acordo com a Amazon, o AmazonSmile será descontinuado até o dia 20 de fevereiro.