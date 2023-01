SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES (Banco de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, criou uma comissão de estudos especiais para assessorar o banco em projetos de longo prazo.

A coordenação do fórum, que deve ser instituído em fevereiro, ficará a cargo do economista André Lara Resende, um dos pais do Plano Real.

Também farão parte os economistas José Roberto Affonso, historicamente ligado ao PSDB e um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal, e Antônio Corrêa de Lacerda, ex-presidente do Conselho Federal de Economia.

"São economistas muito atualizados ao pensamento internacional, em temas como a coordenação das políticas monetária e fiscal e as poderosas políticas industriais que estão sendo feitas pelos EUA e União Europeia", diz Mercadante.

A comissão também tratará de outros temas, em que o BNDES pode ter participação estimulando setores específicos.

O ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão deve se dedicar a projetos para planejar ações referentes ao complexo industrial da saúde, enquanto Luiz Cláudio Costa, ex-presidente da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), cuidará da área de educação, com foco especial na inclusão digital em escolas públicas.

Também haverá especialistas em economia criativa, como o ex-ministro da área Juca Ferreira, além da área ambiental e do combate ao racismo. O banco é um dos gestores do Fundo Amazônia, que deve voltar a receber recursos estrangeiros no governo Lula (PT).

"A comissão terá a missão de ajudar o BNDES a ser um banco ambiental, inclusivo e focado na industrialização", afirma Mercadante.

A ideia é que um evento com personalidades internacionais marque a criação oficial da comissão, no mês que vem.