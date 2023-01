SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sindicatos de comerciários que acompanham a evolução do caso Americanas planejam uma manifestação para as próximas semanas.

Marcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro e dirigente nacional da central CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), diz que está em contato com sindicalistas de outros estados para organizar o protesto.

A ideia é fazer um ato na porta do escritório da empresa no Rio de Janeiro, afirma Ayer.

Segundo Nilton Neco, presidente do Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre e coordenador do setor comerciário da Força Sindical, o movimento também tem pedido um encontro com a direção da empresa. "Já entramos em contato para marcar reunião. Queremos discutir se há intenção de fazer demissão, quantas, quando, e tentar garantias de que isso não vai acontecer", afirma.

Valeir Ertle, secretário nacional de assuntos jurídicos da CUT e secretário geral da Contracs-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviço da CUT), afirma que estão estudando a possibilidade de entrar na Justiça contra a empresa e os empresários. Segundo ele, no início da semana, os dirigentes se reúnem para discutir ações conjuntas.