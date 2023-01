A economista Luciana Mendes Santos Servo será a nova presidenta do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão dedicado a elaborar estudos econômicos e de políticas públicas. O anúncio foi feito hoje (20), em Brasília, pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e cumpre promessa de indicação de pessoas negras para a equipe.

Luciana sucederá a Erik Alencar no comando do órgão. Funcionária de carreira do Ipea desde 1998 e diretora da Associação dos Funcionários do Ipea, ela será a terceira mulher e a primeira negra a comandar a autarquia. Antes dela, o Ipea foi presidido por outras duas mulheres: Aspásia Camargo, de 1993 a 1995, e Vanessa Petrelli Corrêa, que assumiu interinamente em 2012.

Área de atuação

Segundo o Ministério do Planejamento, Luciana Servo atua em projetos na área de saúde, como Avaliação de políticas de saúde, Prioriza SUS, Contas SHA para o Brasil e Conta Satélite de Saúde.



A economista também produziu, como coautora, relatórios do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), participou de um estudo sobre a demanda e a oferta de leitos hospitalares e equipamentos de ventilação assistida durante a pandemia de covid-19 e de um trabalho sobre o gasto das prefeituras em atenção primária à saúde.

