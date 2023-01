BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a OIT (Organização Internacional do Trabalho) receberão, nesta terça-feira (24), uma comenda em homenagem a pessoas físicas e jurídicas consideradas fundamentais nos 100 anos do marco da Previdência Social no país.

Um ato em comemoração ao centenário da Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, será realizado no auditório do Ministério da Previdência na tarde desta terça. Além dos bancos públicos e do órgão internacional, o Sindicato Nacional dos Aposentados receberá a comenda.

Dois servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também serão agraciados com a medalha: Anne Guedes, servidora de carreira e que trabalha há 15 anos no PREVBarco?espécie de agência itinerante do INSS que navega por Santarém (PA); e Gustavo de Miranda Chaves, sobrinho bisneto de Eloy Chaves, autor do projeto que deu origem à lei que levou seu nome. Ele é servidor de carreira em Jundiaí (SP) e vai receber a comenda entregue em homenagem ao autor da lei.

