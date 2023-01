SALVADOR, BA (UOL-FOLHAPRESS) - O Banco Safra entrou nesta segunda-feira (23) com um pedido de liminar junto ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) para ajuizar reclamação contra a decisão do juiz Paulo Assed Estefan, que aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas na última quinta-feira (19) e determinou a devolução de recursos bloqueados por bancos credores a varejistas.

O Safra teria alegado que está correndo um "exorbitante risco de dano irreparável". Isso porque, o valor que está sendo obrigado a liberar é de quase R$ 100 milhões. Vale destacar, ainda, que a instituição financeira continua credor da Americanas de cerca de R$ 2 bilhões.

Na decisão da última semana, o magistrado determinou que os bancos Safra, Votorantim, Bradesco e Itaú restituam à varejista valores compensados devido à antecipação na cobrança de dívidas.

No sábado (21), o TJ-RJ negou o pedido do Banco Safra para suspender a devolução de recursos da Americanas retidos.

O UOL apurou que a Americanas (AMER3) passaram de um valor de mercado de R$ 10,83 bilhões no dia 11 de janeiro, antes da divulgação da crise, para apenas R$ 641 milhões, segundo o fechamento do dia 20 da Bolsa de Valores.

Na ocasião, a ação fechou o dia cotada a R$ 0,71. Foi a primeira vez que o papel chegou a valer menos de R$ 1.