IPCA-15 tem alta de 0,55% em janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) teve alta de 0,55% em janeiro, informou nesta terça-feira (24) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam avanço de 0,51% neste mês, após a variação de 0,52% em dezembro.

No acumulado de 12 meses, o índice registrou inflação de 5,87% até janeiro, segundo o IBGE. Nesse recorte, a taxa era de 5,90% até dezembro.

O índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), também divulgado pelo IBGE.

Como a variação do IPCA é calculada ao longo do mês de referência, o dado de janeiro ainda não está fechado. Será conhecido no dia 9 de fevereiro.

O IPCA-15, pelo fato de ser divulgado antes, sinaliza uma tendência para os preços.

Sua variação é calculada entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência da divulgação. Ou seja, neste caso, a coleta ocorreu de dezembro a janeiro.

No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 está acima da meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Central) para o IPCA em 2023.

O centro da medida de referência é de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima (4,75%) ou para baixo (1,75%).

A alta prevista pelo mercado financeiro para o IPCA é de 5,48% no acumulado de 2023, de acordo com o boletim Focus publicado na segunda-feira (23) pelo BC.

Se o avanço for confirmado, este será o terceiro ano consecutivo de estouro da meta de inflação.