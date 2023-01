SALVADOR, BA (FOLHAPRESS0 - A Vibra (ex-BR Distribuidora) anunciou nesta segunda-feira (23) que irá desfazer a parceria com a Americanas para lojas de conveniências em postos de combustíveis.

As duas companhias formaram a joint venture "Vem Conveniência" em fevereiro do ano passado com o objetivo de estabelecer as lojas Local e BR Mania em postos de combustíveis. A Americanas e a Vibra detêm, cada uma, 50% do capital social da Vem Conveniência.

Em comunicado ao mercado, a Vibra afirma que a parceria está sendo desfeita por determinação de seu conselho de administração, tendo em vista os fatos recentes envolvendo as Americanas, que entrou em processo de recuperação judicial na última quinta-feira (19) com dívidas de R$ 43 bilhões.

Segundo a companhia, os procedimentos para encerrar a parceria já foram iniciados e a Local e a BR Mania voltarão para seus sócios originais. A Vem Conveniência deve continuar com a Vibra.

No comunicado, a Vibra diz entender que a separação é o que melhor atinge os objetivos do negócio no momento.

"A companhia ressalta a importância da conveniência em seus negócios e reafirma seu compromisso com seus franqueados e sua rede de revenda de continuar trabalhando para trazer as melhores soluções para esse negócio", diz a Vibra.