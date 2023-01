SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da Petrobras registravam as maiores baixas na Bolsa de Valores nesta quinta-feira (26), após o indicado do presidente Lula (PT), Jean Paul Prates, assumir a presidência da companhia.

Por volta das 15h30 (horário de Brasília), as ações ordinárias da estatal (PETR3) caíam 3,45%, negociadas a R$ 29,42; enquanto as preferenciais (PETR4) caíam 3,27%, valendo R$ 26,06.

Prates, que deixou ontem o cargo de senador da República pelo PT do Rio Grande do Norte, assume o comando da petroleira sob pressão do governo para mudar a política de preços da companhia, hoje norteados pelo mercado internacional.

Uma ruptura brusca na trajetória dos preços de combustível poderia desequilibrar o mercado e causar risco de desabastecimento. Entretanto, especialistas do mercado consultados pela agência Reuters não esperam uma alteração significativa no curto prazo.

"Ele mesmo [Prates] já deixou claro que não vai deixar que a política de preços não siga um comportamento internacional", disse o sócio-diretor da Raion Consultoria, Eduardo Oliveira de Melo.