SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justiça autoriza perícia em computadores da Americanas, em ação de bancos para apurar fraudes e responsabilizar bilionários da companhi, ações do BuzzFeed disparam 120% com notícia sobre acordo para usar ChatGPT em seus conteúdos, e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (27).

**PERÍCIA PARA APURAR FRAUDE**

A Justiça de São Paulo acatou o pedido do Bradesco e autorizou que peritos façam busca e apreensão nos computadores da Americanas para obtenção de provas e atestar se houve fraude na gestão da varejista.

Outros bancos, como Safra e Santander, também entraram com ações com esse objetivo e aguardam decisão.

A ESTRATÉGIA

As instituições financeiras buscam por fraudes na gestão da Americanas para tentar na Justiça que as dívidas da varejista sejam pagas pelo patrimônio pessoal do trio de bilionários Lemann, Telles e Sicupira, acionistas de referência da varejista e que travam um embate público com os bancos.

A aposta é na desconsideração da personalidade jurídica ?mecanismo excepcional, previsto em lei, que consiste em ignorar a autonomia patrimonial da empresa, em caso de condutas abusivas ou fraudulentas, para que seus acionistas paguem por prejuízos com os próprios bens.

A mesma tática é utilizada pelas centrais sindicais, que ajuizaram uma ação civil pública pedindo o bloqueio de R$ 1,53 bilhão da conta pessoal do trio para garantir que as ações trabalhistas contra a varejista serão pagas.

OUTRO LADO

O trio de bilionários afirmou recentemente desconhecimento das falhas contábeis e se disseram vítimas, como os demais acionistas e credores.

ENTENDA A BRIGA ENTRE BANCOS E BILIONÁRIOS

Quando as "inconsistências" de R$ 20 bi vieram à tona, os bancos pressionaram os acionistas de referência para que colocassem do bolso pelo menos R$ 15 bilhões para tirar a companhia do sufoco, mas eles acenaram com uma quantia de cerca de R$ 6 bilhões.

Durante a negociação, as instituições foram pegas de surpresa com uma liminar que a varejista conseguiu na Justiça. Na prática, a decisão adiantava os efeitos da recuperação judicial e impedia os bancos de bloquearem seus ativos.

Ainda assim, em nova batalha nos tribunais, o BTG conseguiu travar R$ 1,2 bilhão da companhia, o que fez a empresa entrar com o processo de RJ às pressas.

A relação, que já era ruim, piorou em comunicado do trio de bilionários. O texto afirma que "nem essas instituições financeiras [credoras] nem a PwC [auditoria] jamais denunciaram qualquer irregularidade".

Os bancos viram no documento uma tentativa de incluí-los como corresponsáveis nas práticas contábeis irregulares da companhia.

**BUZZFEED + CHATGPT**

As ações do BuzzFeed dispararam 120% nesta quinta depois que o Wall Street Journal publicou que a empresa passará a utilizar o ChatGPT para personalizar seu conteúdo.

ENTENDA

A ferramenta de IA (inteligência artificial) seria utilizada para aprimorar os característicos quizzes do site, gerando um novo resultado a partir das respostas de cada usuário, disse o CEO Jonah Peretti, em comunicado aos funcionários.

Ele também afirmou esperar que a IA auxilie o processo criativo, e não substitua o papel dos funcionários, que terão a função de fornecer ideias e sugestões à plataforma. A BuzzFeed anunciou no mês passado que vai cortar cerca de 12% de seus trabalhadores.

O ChatGPT é um chatbot que simula conversas humanas, cria artigos, poemas e até escreve códigos de programação a partir de simples comandos dos usuários.

EM NÚMEROS

Apesar de ter mais que dobrado seu valor em um dia, as ações da BuzzFeed ainda acumulam queda de mais de 70% desde que a companhia estreou na Bolsa, no fim de 2021.

Ainda segundo o WSJ, a empresa fechou um acordo no ano passado com a Meta de US$ 10 milhões para trazer mais criadores de conteúdo para o Facebook e Instagram.

**DÊ UMA PAUSA**

A série sobre o criador da maior pirâmide financeira da história, Bernie Madoff, estreou neste mês na Netflix e expôs os detalhes de um esquema que durou décadas.

Para quem curtiu a trama, selecionamos outros seriados que contam a história de pessoas e empresas que enriqueceram por meio de golpes ou fraudes financeiras.

THE DROPOUT

A série em oito episódios mostra a história de Elizabeth Holmes e sua startup de exames de sangue Theranos. Holmes foi condenada em novembro a 11 anos de prisão. Disponível no Star+.

INVENTANDO ANNAA

Anna Delvey passou a perna na alta sociedade de Nova York se apresentando como uma herdeira de uma família alemã. Sua história é contada em série de nove episódios na Netflix.

BAD BOYS E BILIONÁRIOS - ÍNDIA

Série documental mostra como magnatas indianos corromperam instituições para formar seus impérios e como eles foram derrubados pelos mesmos motivos. Disponível na Netflix.

NA ROTA DO DINHEIRO SUJO

Série documental da Netflix explora em duas temporadas as histórias de diversos escândalos financeiros.

BÔNUS - LONGAS

"O Escândalo da Wirecard": a fintech que chegou a valer 24 bilhões de euros e virou queridinha do mercado alemão foi à falência após uma sequência de fraudes. Documentário da Netflix.

O Lobo de Wall Street: a história de Jordan Belfort, que vendia ações sem valor a investidores de varejo na Stratton Oakmont, corretora que dirigiu na década de 1990. Disponível no HBO Max.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

GOVERNO LULA

Governo Lula conta com STF e Congresso para mudar Lei das Estatais. Objetivo é reduzir restrições e abrir caminho para nomeações de políticos.

INDÚSTRIA

Skaf assina com Josué nota conjunta por paz na Fiesp. Ex-presidente da entidade foi apontado como articulador da pressão sobre a administração atual.

GOVERNO LULA

Conselho da Petrobras aprova indicado de Lula para presidência. Jean Paul Prates já renunciou ao Senado e deve começar a anunciar diretoria esta semana.

BANCO CENTRAL

BC revisa fluxo cambial de 2022 após identificar erro na série histórica e dado fica negativo. Resultado passou de uma entrada líquida de US$ 9,5 bilhões para uma saída de US$ 3,2 bilhões.

INVESTIMENTOS

Comprou ações da Eletrobras com o FGTS? Já pode migrar para outros investimentos. Transferência não é considerada um resgate, e por isso não há incidência de IR.