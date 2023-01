SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar à vista mostrava leve alta ante o real nos primeiros negócios desta sexta-feira (27), em linha com o exterior e antes de aguardado dado de inflação nos Estados Unidos. Localmente, investidores seguiam atentos à pauta fiscal.

Às 9h10 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,28%, a R$ 5,0882 na venda.

Nesta quinta (26), Bolsa e dólar fecharam praticamente estáveis. Com o esfriamento da discussão política e fiscal no Brasil, os investidores miraram principalmente nos números do PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos e seus possíveis efeitos nos juros do país.

O Ibovespa fechou com um ligeiro recuo de 0,08%, a 114.177 pontos, após atingir a máxima de 2023 nesta quarta-feira (25). O dólar comercial à vista caiu 0,07%, a R$ 5,075, no menor patamar desde o dia 4 de novembro de 2022.