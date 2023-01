SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois de divulgar uma carta de conciliação para encerrar a briga interna pelo comando da Fiesp, assinada pelo presidente da federação, Josué Gomes, e seu antecessor, Paulo Skaf, a entidade publicou um novo comunicado nesta sexta-feira (27).

Agora, o esforço pela conciliação vai mais fundo e cita os supostos personagens da batalha. O objetivo é selar a paz entre Gomes e os diretores que tiveram seus nomes expostos como opositores de Josué em uma notificação extrajudicial divulgada pelo presidente da Fiesp na semana passada.

No comunicado desta sexta, a Fiesp diz que Josué Gomes se reuniu com presidentes de sindicatos e diretores da entidade, entre eles André Sturm (indústria audiovisual), Silvio Valdissera (Sindinstalação) e Paulo Schoueri (Sietex).

De acordo com o texto, "todos se comprometeram por uma Fiesp unida em prol do desenvolvimento sustentável" da indústria e do país.

Na notificação extrajudicial que citava Sturm, Valdissera, Schoueri e outras quatro pessoas, o presidente da Fiesp avisou que tomaria medidas judiciais para proteger seu mandato.

A confusão na Fiesp parece ter terminado nesta quinta com um acordo em que Josué e Skaf pedem a todos os envolvidos que abandonem as diferenças.

Os conflitos na Fiesp, liderados por um grupo de sindicatos opositores de Josué, vieram à tona em meados do ano passado, quando o presidente da Fiesp envolveu o nome da entidade nos atos em defesa da democracia para reagir à escalada do ex-presidente Bolsonaro contra as urnas.