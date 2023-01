SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O índice de confiança do empresário do comércio, medido pela FecomercioSP, recuou 4,4% em janeiro em relação ao mês anterior. Foi a segunda queda consecutiva no indicador.

Na comparação anual, a redução chega a quase 5%.

Para a FecomercioSP, o resultado foi provocado por fatores como alto endividamento das famílias, juros elevados, pressão inflacionária e sinais da política econômica no governo Lula.

A entidade também aponta queda na intenção de expandir os negócios e no nível de investimento das empresas. Os dois marcadores tiveram recuo mensal de 6,1% e 23%, respectivamente, em janeiro.

A expectativa para a contratação de funcionários, por sua vez, subiu 1,3% neste mês, de acordo com a FecomercioSP.

Tags:

pesquisa