SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar à vista subia ante o real nos primeiros negócios desta terça-feira (31), acompanhando fortalecimento da moeda norte-americana globalmente antes de importantes decisões de política monetária, em especial do Federal Reserve, nesta semana.

Às 9h10 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,35%, a R$ 5,1328 na venda. No mês, o dólar à vista caminhava para queda de 3,09% frente ao real.

A Bolsa começou a semana oscilando perto da estabilidade nesta segunda (30). Os investidores se mantiveram cautelosos à espera dos comunicados da "superquarta", quando o Banco Central do Brasil e o Fed (Federal Reserve, o BC americano) divulgam suas decisões sobre as taxas de juros.

O Ibovespa fechou com leve recuo de 0,04%, a 112.273,01 pontos. O dólar comercial à vista fechou com ligeira alta, de 0,04%, a R$ 5,1147.

Os juros subiram com mais intensidade ao longo do dia. Os contratos para 2024 fecharam em 13,55%. No vencimento para 2025, fecharam em alta de 12,91%. E para 2027, a taxa fechou em 12,92%.