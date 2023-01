SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa registra alta nesta terça (31), com investidores de olho na primeira "superquarta" do mercado financeiro de 2023. Às 12h, o Ibovespa subia 0,91%, a 113.262 pontos, caminhando para um desempenho positivo no acumulado de janeiro. O volume financeiro negociado no pregão somava R$ 7,8 bilhões.

Nesta quarta (1º), o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve (BC dos Estados Unidos), divulgam as suas decisões sobre as taxas de juros. Nos EUA, especialistas apostam em alta de 0,25 ponto percentual. Será o menor reajuste desde o início do controle inflacionário, há dez meses.

Já no Brasil a expectativa é de manutenção da taxa Selic em 13,75%. Investidores, porém, estão apreensivos em conhecer a conduta do Banco Central para o atual contexto fiscal do país.

Em Wall Street, os principais índices abriram em alta, depois que dados sobre crescimento salarial indicaram alívio da inflação antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. Segundo informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira, os custos trabalhistas nos Estados Unidos aumentaram 1% no quarto trimestre, menos do que o esperado.

O Dow Jones subia 0,26% na abertura, a 33.803,56 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,08%, a 4.020,85 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,04%, a 11.398,58 pontos.

O dólar oscila perto da estabilidade às vésperas das decisões das novas taxas de juros. Às 9h10, a moeda à vista avançava 0,35%, a R$ 5,1328 na venda. Às 10h41, recuava 0,08%, a R$ 5,1108 na venda.

Às 12h10, a moeda americana registrava queda de 0,049%, sendo vendida a R$ 5,09.