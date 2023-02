SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar tinha leve queda frente ao real nesta quarta-feira (1º), iniciando fevereiro com viés negativo mesmo depois de já ter recuado acentuadamente no mês anterior, com investidores aguardando as decisões de política monetária dos bancos centrais de Estados Unidos e Brasil.

Às 9h06 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,37%, a R$ 5,0574 na venda.

Na B3, às 9h06 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,39%, a R$ 5,0805.

Nesta terça (31), a moeda americana fechou em queda de 0,75% ante o real, para R$ 5,076, após dados mostrarem a desaceleração dos custos trabalhistas nos Estados Unidos. A notícia reforça a expectativa de que o Federal Reserve (BC americano) aumente 0,25 ponto percentual na taxa de juros para controlar a inflação. Será o menor reajuste em dez meses.

Em janeiro, a moeda americana acumulou queda de 3,82%, após dois meses seguidos de alta. A valorização do real no período reflete a reabertura da China, que tornou moedas de emergentes mais atrativas, e os juros juros mais altos pagos pelo Brasil do que pelos países desenvolvidos.

As decisões do Banco Central do Brasil e o Federal Reserve sobre as taxas de juros vão pautar o mercado financeiro desta "superquarta". Investidores esperam oscilações na Bolsa durante todo o dia.

A Bolsa fechou aos 113.691,16 pontos, recuperando parte da queda de 1,63% registrada na última sexta-feira (27) e fechando janeiro com acumulado de 3,6%.

Os juros futuros seguiram o otimismo dos investidores e fecharam em queda. Os contratos para 2024 saíram de 13,55% ao ano para 13,54%. No vencimento para 2025, a taxa passou de 12,87% para 12,84%. Para 2027, os juros cederam de 12,85% para 12,83%.

Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça, com investidores otimistas sobre a abordagem agressiva do Fed para conter a inflação.

Parâmetro para a Bolsa de Nova York, o S&P 500 subiu 1,46%, para 4.076,60 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,68%, para 11.584,55 pontos. O Dow Jones avançou 1,09%, para 34.086,04 pontos.