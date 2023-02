SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar os benefícios acima do piso salarial nesta quarta-feira (1º). Os depósitos continuam até o dia 7 de fevereiro, com interrupção no final de semana e conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito.

Para quem já recebia a aposentadoria ou pensão em janeiro de 2022, o reajuste será de 5,93%, equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no ano passado. Beneficiários que começaram a receber a renda do INSS a partir de fevereiro de 2022 têm o primeiro reajuste proporcional.

Os pagamentos de quem recebe o piso já começaram no dia 25 de janeiro e também continuam até o dia 7 de fevereiro. Nesta quarta será a vez de quem recebe R$ 1.302 e tem o benefício terminado em 6.

Aposentados e pensionistas devem considerar que o benefício com reajuste poderá ter desconto do IR (Imposto de Renda), se estiverem acima do limite de isenção.

Quem recebe até R$ 1.903,98 não paga o imposto e aposentados e pensionistas que têm 65 anos de idade ou mais têm uma vantagem: a Receita Federal isenta uma parcela extra de R$ 1.903,98 do benefício.

Calendário de pagamento do primeiro benefício com reajuste

Para quem recebe acima do salário mínimo (reajuste de até 5,93%):

- Primeiro reajuste é proporcional

- Quem começou a receber os pagamentos do INSS em fevereiro do ano passado terá a correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro.

- Se o beneficiário recebia o salário mínimo de R$ 1.212 no ano passado, a renda do INSS sobe para R$ 1.302, independentemente da data em que a concessão do benefício ocorreu.

CALENDÁRIO COMPLETO DE PAGAMENTOS DO INSS EM 2023

A data do pagamento depende do último número do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se fosse 987.654.321-0, o pagamento seria na data estabelecida para o número 1.

O segurado pode consultar os valores em seu extrato bancário e no extrato de pagamento de benefícios do Meu INSS, pelo site ou aplicativo. Se for o primeiro acesso, será preciso responder a algumas perguntas sobre o histórico de contribuições e cadastrar uma senha.

Como consultar o extrato Após inserir a senha, na tela inicial, no quadro "Meus Benefícios", o segurado deve clicar no símbolo do olho. Aparecerá a competência de janeiro, o valor final do benefício (após os descontos), a data prevista para o pagamento e se está ou não bloqueado para empréstimos.

Ao clicar em "Detalhar", na página seguinte, o sistema mostrará o valor final da aposentadoria (após descontos) e o valor que está disponível para consignado, se houver. Se clicar em "Ver extrato de pagamento", aparecerão o valor bruto do novo benefício e o detalhamento dos descontos, se houver.

O QUE APARECE NO EXTRATO

- Valor de MR do período: valor do benefício bruto, com o reajuste anual, sem considerar os descontos

- Consignação empréstimo bancário (se houver): desconto do empréstimo que o segurado tiver em andamento

- Abatimento a beneficiário maior de 65 anos: Aposentados e pensionistas têm direito a uma cota adicional de isenção do Imposto de Renda

- Imposto de Renda: Valor do desconto feito na fonte, para benefícios acima do limite de isenção

- Também podem aparecer outros descontos, como o de associações e sindicatos, por exemplo