SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Auxílio Gás voltará a ser depositado em fevereiro. O programa vai continuar pagando 100% do valor médio do botijão de gás de 13 kg calculado pelo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O governo ainda não anunciou o valor deste mês, mas em dezembro o Auxílio Gás foi de R$ 112.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

A data de pagamento varia de acordo com o NIS (Número de Identificação Social), e segue o mesmo calendário do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil). Veja:

NIS terminado em 1

13 de fevereiro

14 de abril

19 de junho

18 de agosto

18 de outubro

11 de dezembro

NIS terminado em 2

14 de fevereiro

17 de abril

20 de junho

21 de agosto

19 de outubro

12 de dezembro

NIS terminado em 3

15 de fevereiro

18 de abril

21 de junho

22 de agosto

20 de outubro

13 de dezembro

NIS terminado em 4

16 de fevereiro

19 de abril

22 de junho

23 de agosto

23 de outubro

14 de dezembro

NIS terminado em 5

17 de fevereiro

20 de abril

23 de junho

24 de agosto

24 de outubro

15 de dezembro

NIS terminado em 6

22 de fevereiro

24 de abril

26 de junho

25 de agosto

25 de outubro

18 de dezembro

NIS terminado em 7

23 de fevereiro

25 de abril

27 de junho

28 de agosto

26 de outubro

19 de dezembro

NIS terminado em 8

24 de fevereiro

26 de abril

28 de junho

29 de agosto

27 de outubro

20 de dezembro

NIS terminado em 9

27 de fevereiro

27 de abril

29 de junho

30 de agosto

30 de outubro

21 de dezembro

NIS terminado em 0

28 de fevereiro

28 de abril

30 de junho

31 de agosto

31 de outubro

22 de dezembro

COMO É CALCULADO O VALOR?

Em 2023, está mantida a regra de pagamentos a cada dois meses.

O Auxílio Gás hoje corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 kg apurado pela pesquisa da ANP. Quando foi lançado, em 2021, o repasse era de 50% do valor do botijão.

A manutenção do auxílio de 100% em 2023 foi viabilizada pela aprovação da PEC da Transição, que também garantiu o mínimo de R$ 600 mensais para cada beneficiário do Bolsa Família em 2023.

Em dezembro, o programa atendeu 5,95 milhões de pessoas.

COMO SABER SE TENHO DIREITO?

Você pode consultar a situação do benefício pelos aplicativos Auxílio Brasil (para Android ou iOS) ou Caixa Tem (para Android ou iOS) ou pelo telefone 111.

Em caso de dúvida, os beneficiários também podem entrar em contato pelo número 121.

QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO GÁS?

- Famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 651 em 2023)

- Famílias que tenham na sua composição pessoas que morem na mesma casa e recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada), inscritas ou não no CadÚnico

- Para as famílias inscritas no CadÚnico, o pagamento do Auxílio Gás é feito ao responsável familiar, preferencialmente à mulher, que deve ser indicada no cadastro. Para quem recebe BCP, o pagamento será feito ao titular do benefício ou ao seu responsável legal.