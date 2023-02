SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fortuna da empresária Luiza Trajano, da Magazine Luiza, é estimada em US$ 1,1 bilhão, segundo ranking de bilionários da Forbes, que acompanha o patrimônio dos mais ricos do mundo em tempo real.

Na manhã desta quinta-feira (2), Luiza Trajano ocupava a posição 2.423 do ranking. Considerando a cotação do dólar comercial no fechamento de ontem, o patrimônio é avaliado em cerca de R$ 5,7 bilhões.

A volta de Trajano ao ranking de bilionários acontece após valorização das ações da Magazine Luiza na Bolsa de Valores em 2023. Desde que estourou a crise das Americanas até o dia 26 de janeiro, os papéis valorizaram 44%.

Apesar da situação das Americanas, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas da varejista, estão entre os quatro brasileiros mais bem colocados da lista da Forbes.