SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta às aulas não foi capaz de interromper a sequência de meses ruins no comércio da rua 25 de Março. A Univinco (união dos lojistas da região) aponta recuo em torno de 10% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Para Marcelo Mouawad, diretor da entidade, o cenário negativo neste começo de ano é atribuído à falta de confiança do consumidor na economia e à degradação do centro de São Paulo.

"Em vez de ir em uma loja só, o consumidor ainda iria dar uma passeada, talvez comer alguma coisa, conhecer alguns outros locais. Se não está muito agradável, ele acaba fazendo só o obrigatório", diz.

Ainda existe, no entanto, uma expectativa de desaceleração da queda nas vendas. Em dezembro, a região registrou 20% de redução em relação ao mesmo período de 2021, segundo a Univinco.

"Aqui nós somos especializados em época, mas a volta às aulas não chegou a animar. No Carnaval, talvez, tenha um pouco mais de impacto", afirma.

Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix