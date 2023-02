RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A empresária brasileira Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, voltou para a lista dos bilionários da Forbes. Na manhã desta quinta (2), ela ocupava a 2.243ª posição no ranking, com uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões). O retorno se dá após valorização das ações do Magalu, impulsionada pela crise da Americanas.

Em janeiro, as ações da companhia subiram mais de 65% após a divulgação de "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões pela concorrente. Nesta quarta (1º), a equipe de administração judicial do processo de recuperação da Americanas comunicou que a dívida total do grupo é de R$ 47,9 bilhões.

Luiza Trajano já tinha integrado a lista, mas em junho do ano passado foi retirada após sua fortuna recuar para US$ 1 bilhão.

De acordo com a Forbes, a fortuna da executiva vinha em queda desde 16 de julho de 2021, quando atingiu o recorde de US$ 5,6 bilhões (R$ 27,9 bilhões).

A saída de Trajano acompanhou o desempenho negativo do Magazine Luiza na Bolsa, reflexo do cenário econômico brasileiro da época, marcado pela inflação e taxa de juros altas.

As pessoas mais ricas do mundo A Forbes divulgou nesta quarta a lista atualizada das pessoas mais ricas do mundo. Em primeiro lugar, Bernard Arnault, da França, CEO da empresa de artigos de luxo LVMH, que tem um patrimônio estimado em aproximadamente US$ 214 bilhões (R$ 1,07 trilhão).

O empresário Elon Musk, CEO do Twitter e da Tesla, que foi a pessoa mais rica durante grande parte de 2022, foi para o segundo lugar em dezembro. O magnata indiano Gautam Adani caiu de terceira pessoa para 13ª posição após suas empresas perderem US$ 100 bilhões (R$ 498,9 bilhões) por suspeitas de fraude.

Veja a lista:

AS 5 PESSOAS MAIS RICAS DO MUNDO

- Bernard Arnault - CEO da LVMH (França)

Patrimônio líquido: US$ 213,7 bilhões (R$ 1,07 trilhão)

- Elon Musk - CEO do Twitter e da Tesla (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 178,3 bilhões (R$ 889,6 bilhões)

- Jeff Bezos - Fundador da Amazon (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 126,3 bilhões (R$ 630,1 bilhões)

- Larry Ellison - Fundador da Oracle (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 111,9 bilhões (R$ 558,3 bilhões)

- Warren Buffett - Dirige a Berkshire Hathaway (EUA)

Patrimônio líquido: US$ 108,5 bilhões (R$ 541,3 bilhões)