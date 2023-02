RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A produção industrial brasileira fechou o ano de 2022 com queda acumulada de 0,7%, informou nesta sexta-feira (3) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com o resultado, o indicador segue abaixo do patamar pré-pandemia. Está em nível 2,2% inferior ao de fevereiro de 2020, antes da crise sanitária. Também mostra patamar 18,5% abaixo do recorde da série, de maio de 2011.

Na comparação mensal, a produção industrial ficou estagnada (0%) em dezembro, ante novembro.

Esse desempenho veio em linha com as estimativas de mercado. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam variação nula (0%).

Em 2021, a produção industrial havia fechado com alta acumulada de 3,9%, após tombo de 4,5% em 2020 e baixa de 1,1% em 2019.

"Muito do crescimento de 2021 tem relação direta com a queda significativa de 2020, ocasionada por conta do início da pandemia. Avançou em 2021, mas foi influenciada por uma base baixa de comparação e não superou as perdas de 2020", disse André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Segundo economistas, a indústria não conseguiu mostrar um desempenho mais consistente no ano passado devido a uma combinação de fatores que dificultou o consumo.

De um lado, a inflação permaneceu elevada sobre produtos como alimentos. De outro, os juros altos criaram um obstáculo para a compra de itens industriais mais caros e que dependem da concessão de crédito.

Também houve uma migração do consumo de bens industriais para serviços que estavam paralisados na fase inicial da pandemia, dizem analistas.

Em outras palavras, essa mudança teria reduzido a fatia do orçamento das famílias destinada à compra de produtos que saem das fábricas.

O ano de 2023 tende a trazer novos desafios para o setor industrial. Projeções de economistas sinalizam uma desaceleração da atividade econômica no Brasil e ameaças vindas do cenário externo.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) sob o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por outro lado, promete que terá a indústria como foco. A nova diretoria do banco de fomento já falou em necessidade de reindustrialização do país.