SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cada vez que Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, entra ou sai da lista dos bilionários da Forbes, sua presença ou ausência repercute com barulho, mas a própria empresária costuma fazer ressalvas sobre a relevância do ranking.

Ela sempre diz que se trata de um número volátil, assim como o comportamento das ações das empresas.

Luiza reapareceu na lista divulgada nesta quinta (2) com uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões). O retorno se dá após valorização das ações do Magalu, impulsionada pela crise da Americanas. Em 2020, quando apareceu como a mulher mais rica do Brasil, no 8º lugar do top 10 do país após subir 16 posições, ela disse ter levado um susto ao receber a notícia. O patrimônio superava a casa dos R$ 20 bilhões.

"Esse ranking de fortunas é muito interessante, porque, se você fizesse ele há dois meses, as nossas ações estavam lá embaixo, ou, há dois anos, eu não estava nem em 500º lugar. Então, isso é papel, vai e volta", disse em entrevista na época.