SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As indenizações para seguros que protegem diretores e administradores de empresas dispararam no ano passado, segundo o balanço de 2022 do setor, que a CNSeg (confederação nacional das seguradoras) divulga nesta sexta (3).

Chamada de seguro de responsabilidade civil D&O, a modalidade cobre os custos que os executivos são obrigados a pagar em caso de processo judicial.

As seguradoras associadas à CNSeg desembolsaram cerca de R$ 560 milhões no ano passado para cobrir esse tipo de seguro. O resultado representa mais que o triplo de 2021.

Ainda de acordo com a entidade, a demanda pelo seguro também cresceu no ano passado, com uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão.