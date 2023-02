SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Economia Paulo Guedes disse a aliados que quer criar um instituto para difusão do pensamento liberal ainda em 2023.

A ideia, ainda embrionária, seria formar um think tank para a defesa de temas como Estado mínimo e a liberdade, ambos associados ao pensamento de direita.

Formado na Escola de Chicago, meca do pensamento liberal no mundo, Guedes é um defensor radical das privatizações, embora tenha sido criticado por ter feito menos do que prometia nesse aspecto.

Guedes também deve chefiar um conselho econômico ligado ao governo de São Paulo, além de retomar a vida de investidor privado. Ele tem dito que não tem planos de retornar à vida pública, muito menos entrar na política.