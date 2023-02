Acontece nos dias 11 e 12 de abril em Juiz de Fora, a Convenção e Feira de Supermercados do Interior (Superinter) da Zona da Mata, um dos principais eventos do varejo supermercadista no interior brasileiro. Organizado pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS), o objetivo do evento é a promoção de negócios; relacionamento comercial e desenvolvimento profissional.

A Superinter terá espaço para expositores, oportunidades de negócios e com a grade de palestras, abordando os principais assuntos que impactam o dia a dia do varejo supermercadista. De acordo com o Vice-Presidente Regional da AMIS, em Juiz de Fora, Álvaro Pereira Lage Filho, o evento é de extrema importância para o encontro do varejo supermercadista, com parceiros fornecedores, onde estão reunidos também os segmentos de atacado e da panificação de toda a região.

O setor representa um setor com mais de 10,7 mil lojas e 7,8% do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais. A participação estadual no faturamento nacional do segmento é de 11,9% e no número de lojas, de 11,8%. A Zona da Mata é uma das regiões de maior expressão no setor supermercadista do estado e na economia mineira.

Para mais informações sobre o evento e como participar, basta entrar em contato pelo endereço de e-mail: relacionamento@amis.org.br e pelo telefone (31) 2122-0500.