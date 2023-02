SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OpenAI passou a disponibilizar, a clientes brasileiros, o pacote 'plus' de assinatura do ChatGPT ?ferramenta que permite usar inteligência artificial para escrever textos e resolver problemas. A atualização é da noite de sexta-feira (10). O plano custa US$ 20 (R$ 105, na cotação atual) e foi anunciado nos Estados Unidos no dia 1º.

Também na sexta, a OpenAI abriu o modelo de assinatura para países da União Europeia e para o Reino Unido. O valor cobrado pela startup pode ser pago com cartão de crédito local.

Os assinantes têm acesso à plataforma mesmo nos momentos de tráfego ultrapassa a capacidade dos servidores ?o que é frequente, já que o serviço foi procurado por 100 milhões de pessoas. Usuários da versão gratuita do robô gerador de texto reclamam de instabilidade.

A startup especializada em inteligência artificial também promete processamento mais rápido e acesso prioritário a quaisquer novos recursos e atualizações no chatbot.

O pacote de assinaturas é a primeira experiência de monetização do produto junto aos usuários. O ChatGPT não exibe anúncios.

Um brasileiro sugeriu na comunidade da OpenAI no aplicativo de bate-papo Discord que a empresa adote uma política de preços condizente com o poder de compra do país. Os R$ 105 mensais correspondem a quase 10% do salário mínimo.

Um norte-americano respondeu que o valor é muito barato, considerando as suas aplicações que podem transformar profissões e negócios. "Eu pagaria US$ 100 [R$ 525] pelo serviço. Pude acelerar minha produção de conteúdo em 10 vezes", afirmou.

A OpenAI manterá a modalidade gratuita do ChatGPT. De acordo com a empresa, o novo plano de assinatura se baseou em informações coletadas durante a versão beta da tecnologia e permitirá ampliar a capacidade da plataforma para receber mais público.

SAIBA COMO CONVERSAR COM O ROBÔ INTELIGENTE

O ChatGPT está disponível para teste gratuito no site da OpenAI e pode ser acessado neste link.

Para conversar com o chatbot pela primeira vez, é necessário criar uma conta na OpenAI, clicando na opção "Register".

A plataforma pede apenas a criação de uma senha de acesso e a informação de um email, para o qual é enviada uma mensagem de confirmação. A verificação exige que o usuário clique no link indicado no corpo do email.

Após a confirmação, basta selecionar a opção "Login" e inserir as informações de acesso. A OpenAI, então, pede o nome do usuário e, se houver, a organização da qual ele faz parte. Depois, um número de telefone, a ser verificado por S MS.

A criadora do ChatGPT oferece, então, acesso ao robô. Cada usuário pode fazer 10 perguntas por hora no chat da plataforma. A tecnologia processa com precisão apenas pedidos com menos de 2.048 com caracteres, contando espaços.

A conta na OpenAI também garante acesso ao Dall-E, plataforma de inteligência artificial que gera imagens com base em texto.

COMO ADERIR AO CHATGPT PLUS

No lado esquerdo do bate-papo com o robô gerador de texto, há uma barra de ferramentas. Nela, está disponível a opção "upgrade to Plus", destacada pela etiqueta "new" ?novidade em inglês.

Ao clicar, a plataforma exibe as diferenças entre o acesso pago e o gratuito. Para assinar o ChatGPT Plus, clique em "upgrade your plan".

Na página de cobrança, informe os dados do seu cartão de crédito. A OpenAI alerta que a cobrança será mensal e que o valor da taxa pode ser alterado mediante aviso.