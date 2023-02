SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para as 6.000 vagas de emprego oferecidas no concurso do Banco do Brasil terminam no dia 24 deste mês. Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. A taxa de participação é de R$ 50.

Do total de vagas, 4.000 são para contratação imediata, sendo 2.000 para agente comercial e 2.000 na área de tecnologia da informação, para agente de tecnologia. Os demais postos são para cadastro de reserva, sendo mil oportunidades para cada uma das áreas.

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. O banco também fornece auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição e mais uma cesta-alimentação de R$ 799,38.

Para participar, o candidato precisa ter ensino médio e 18 anos completos até a data da contratação. Não é necessário experiência profissional anterior.

No caso dos agentes de tecnologia, os três primeiros meses são para treinamento e conhecimentos necessários à função. Neste período, haverá um contrato de experiência. Passada esta fase, o concursado poderá avançar para a próxima função de tecnologia da informação e participar de um programa específico de trainee.

Quem passa para a próxima fase tem salário de R$ 6.075,55, também para 30 horas semanais. Após 90 dias, poderá ocupar o cargo de assessor 3 da área, com salário de R$ 7.254,40 pela mesma carga horária semanal. Outra vantagem é a possibilidade de trabalho remoto híbrido.

A prova, prevista para ser realizada no dia 23 de abril de 2023, terá 25 questões de conhecimentos básicos em língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro, e 45 de conhecimentos específicos de acordo com a vaga pretendida.

SELEÇÃO TEM VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS

O concurso do Banco do Brasil contará com vagas destinadas a candidatos que se autodeclararem negros. Ao todo, 20% dos postos são destinados às cotas previstas na lei 12.990 tanto nas contratações imediatas quanto no cadastro de reserva.

Os candidatos aprovados por cotas serão convocados para o que o banco chama de "aferição presencial da veracidade da autodeclaração" em data a ser marcada pela empresa. A previsão é que o edital com a convocação seja publicado no dia 13 de junho deste ano.

A avaliação da autodeclaração será feita por uma comissão formada por cinco membros. Serão considerados apenas os aspectos fenotípicos do candidato (de aparência).

